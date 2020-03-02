АМКУ змусив Shell виплатити 80 млн грн штрафу

Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв в Facebook, пише БІЗНЕС.

1. Господарський суд першої інстанції підтримав позицію АМКУ в справі СОКАР, по рішенню АМКУ по узгоджених діях 2019 року. Штраф 27 млн грн.

2. Компанія ШЕЛЛ сплатила до бюджету штраф та пеню по рішенню АМКУ листопада 2016 року на загальну суму біля 80 млн гривень.

"Компанія Shell заплатила в бюджет штраф і пеню за рішенням АМКУ на загальну суму близько 80 млн грн", – написав він.

Альянс Холдинг (мережа АЗС Shell) намагався оскаржити рішення комітету в суді. Цей процес тривав три роки. У листопаді 2019 го Верховний суд остаточно відхилив позов компанії.

Крім того, він зазначив, що Господарський суд першої інстанції підтримав позицію АМКУ в справі SOCAR, по рішенню АМКУ щодо узгоджених дій 2019 року. Передбачений штраф 27 млн грн.

Нагадаємо, у 2016 році АМКУ звинуватив Альянс Холдинг і ще шість операторів АЗС в змові і оштрафував на загальну суму – 204 млн грн. Компанія отримала третій за розміром штраф після ОККО і WOG - 39,7 млн ​​грн. Ще 39 млн грн – це нарахована судом пеня за прострочення сплати штрафу. Компанії Паралель і Amic, програвши свою суперечку з АМКУ, вже сплатили запропонований їм штраф разом з пенею. Сокар, ОККО і WOG продовжують оскаржувати рішення АМКУ в суді.

В кінці 2019 року в захист Альянс Холдингу виступила Американська торговельна палата. Її президент публічно поскаржився прем'єру Олексію Гончаруку, що на Shell нібито чиниться тиск з боку АМКУ.

Крім того, у 2018 році АМКУ знову оштрафував мережі АЗС на 40 мільйонів за змову.