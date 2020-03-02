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Кабмін із НБУ вже обговорюють здешевлення кредитів для бізнесу

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Представники Кабінету міністрів і Національного банку України, сьогодні, 2 березня,  обговорили макроекономічну стабілізацію, здешевлення іпотеки та кредитів для бізнесу.

Про це повідомив у Telegram прем'єрміністр Олексій Гончарук за результатами зустрічі з головою НБУ Яковом Смолієм, передає БІЗНЕС.

"Уряд і Нацбанк зближують взаємодію для макростабілізації, здешевлення іпотеки та кредитів для бізнесу. Подальше зниження облікової ставки з 11% до 7% уже у 2020 році означає дешевші кредити. Так, іпотека має бути значно дешевшою. А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн. Також розширюємо ці кредити для купівлі комерційної нерухомості", – написав Гончарук.

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На зустрічі були також присутні представники Мінфіну та Мінекономіки.

У своєму оновленому макроекономічному прогнозі на 2020 рік НБУ зазначив, що економічне зростання прискориться у 2020 році до 3,5% (з 3,3% у 2019), а в наступні роки становитиме близько 4%. Протягом 2020 року інфляція перебуватиме в діапазоні 5%. Знизивши на початку року облікову ставку до 11%, НБУ прогнозує на кінець 2020 року її подальше зниження до 7%.

Нагадаємо:

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