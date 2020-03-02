Кабмін із НБУ вже обговорюють здешевлення кредитів для бізнесу

Представники Кабінету міністрів і Національного банку України, сьогодні, 2 березня, обговорили макроекономічну стабілізацію, здешевлення іпотеки та кредитів для бізнесу.
Про це повідомив у Telegram прем'єрміністр Олексій Гончарук за результатами зустрічі з головою НБУ Яковом Смолієм, передає БІЗНЕС.
"Уряд і Нацбанк зближують взаємодію для макростабілізації, здешевлення іпотеки та кредитів для бізнесу. Подальше зниження облікової ставки з 11% до 7% уже у 2020 році означає дешевші кредити. Так, іпотека має бути значно дешевшою. А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн. Також розширюємо ці кредити для купівлі комерційної нерухомості", – написав Гончарук.
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На зустрічі були також присутні представники Мінфіну та Мінекономіки.
У своєму оновленому макроекономічному прогнозі на 2020 рік НБУ зазначив, що економічне зростання прискориться у 2020 році до 3,5% (з 3,3% у 2019), а в наступні роки становитиме близько 4%. Протягом 2020 року інфляція перебуватиме в діапазоні 5%. Знизивши на початку року облікову ставку до 11%, НБУ прогнозує на кінець 2020 року її подальше зниження до 7%.
Нагадаємо:
- 20 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала ініціативу направити 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні, а 21 січня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.
- Згідно з дослідженням НБУ, банки очікують рекордного зростання кредитування бізнесу і споживачів.
- На участь в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" за перші два тижні надійшло 4 020 заявок на загальну суму 2,04 мільярда грн.
- В програмі "Доступні кредити 5-7-9%" з'являться кредитні гарантії.