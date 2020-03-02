За вихідні: держбюджет, переговори із МВФ та боротьба із коронавірусом

Держбюджет у лютому виконано на 93,7%

Доходи загального фонду Державного бюджету у лютому 2020 року виконано на 93,7% від розпису.

Про це написала у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи звіт міністерства "Виконання державного бюджету: лютий 2020 року", повідомляє БІЗНЕС.

За її словами, всі значущі видатки проведено. Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю.

"Незважаючи на макроекономічні ризики і нові глобальні виклики: доходи загального фонду держбюджету виконано на 93,7% від розпису", - зазначила міністерка.

Вона додала, що нова податкова служба перевиконала план на 7,1%, що еквівалентно 2,5 млрд грн, а в цілому надходження відомства становили 37,1 млрд грн. За її даними, доходи, які адмініструє нова Митна служба, становили 22,6 млрд грн, або 78,3% від розпису через міцніший курс та скорочення обсягів імпорту.

У звіті Мінфіну також йдеться, що в цілому, за оперативними даними Державної казначейської служби у січні-лютому касові видатки становили 131,1 млрд грн або 85,5% від розпису. А доходи загального фонду державного бюджету склали 62,2 млрд грн, що на 9,9% вище за лютий 2019 року - йдеться у звіті.

Ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі

Обсягів випущених електронних грошей та обсяг операцій з ними у 2019 році в Україні зріс більш як удвічі.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook, пише БІЗНЕС.

"За минулий рік ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі. Це пов'язано із зростанням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту", - йдеться в повідомленні.

Так, у 2019 році порівняно з позаминулим роком відбулося суттєве зростання: обсягів випущених електронних грошей – майже у 2,5 раза, до 203 млн грн, обсягів операцій з електронними грошима – більше у 2,3 раза, до 16,7 млрд грн.

Водночас кількість електронних гаманців зросла не так істотно - до 74 млн штук, зростання до попереднього року становило 18%.

Нагадаємо, в Україні на 60% зріс обсяг операцій з е-грошима.

МВФ відмічає прогрес у перемовинах з Україною

Команда фахівців МВФ досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив.

Про це повідомляє постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, пише БІЗНЕС із посиданням на "Інтерфакс-Україна".

"Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії триватимуть найближчими днями", - повідомив Йоста Люнгман.

Також повідомляється, що дискусія з представниками МВФ продовжиться найближчими днями.

Нагадаємо, Україна виконала більшість вимог МВФ.

Найбагатші люди світу за тиждень збідніли на $444 мільярди

Близько 80% мільярдерів зі списку Bloomberg в цьому році знаходяться в мінусі.

Причиною стало падіння світових фондових ринків на тлі швидкого поширення коронавірусу за межами Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg, пише БІЗНЕС.

Найбільших втрат зазнали:

Джефф Безос (-11,9 млрд дол)

Білл Гейтс (-10 млрд дол)

Бернар Арно (-9,1 млрд дол)

Ілон Маск (-9 млрд дол)

Уоррен Баффетт (-8,8 млрд дол)

Амансіо Ортеги (-6,8 млрд дол)

Марк Цукерберг (-6,6 млрд дол)

Ларрі Пейдж (-6,4 млрд дол)

Карлос Слім (-6,3 млрд дол)

Сергій Брін (-6,2 млрд дол)

Уряд готує трирівневий план протидії впливу коронавірусу на економіку

В Україні за два тижні буде готовий план протидії можливого впливу коронавірусу на економіку при трьох різних сценаріях, залежно від рівня складності такого впливу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє БІЗНЕС.

"У нас сьогодні, вчора... постійно йдуть наради, де ми перевіряємо спроможність різних галузей відреагувати на три сценарії та готуємось до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії. Наприклад, сьогодні була нарада за участі НБУ, Мінфіну та нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні в нас конкретний план буде", - сказав Милованов.

Він додав, що базовий сценарій — той, який відбувається в українській економіці на даний час, коли немає якихось значних труднощів від поширення коронавірусу в інших країнах. "Ми розглядаємо три сценарії — базовий, сценарій другого рівня, коли є певні складнощі та сценарій того, що відбувається зараз в Китаї... Для останнього сценарію ми вивчаємо досвід інших країні і як це впливає на економіку... вивчаємо досвід Китаю, Італії, що робить Польща, США", - сказав Милованов, зауваживши, що третій сценарій в Україні дуже малоймовірний.

Урядовець також наголосив, що у випадку спалаху коронавірусу в Україні, уряд буде готовий запровадити карантин.



Міністр також припустив, що у випадку, коли метал не буде вироблятися в Китаї, це дасть можливість "нам і світу в цілому виробляти більше металу".

Милованов зауважив, що питома вага українського експорту до Китаю — це 7% від всього нашого експорту: "Тобто це приблизно 2,8-3% від ВВП. Загальний обсяг максимальних втрат не великий. При цьому 1% нашого ВВП — це руда до Китаю".

За його словами, питома вага імпорту з Китаю - 15% і це приблизно 0,5 - до 1% від всього ВВП. Міністр нагадав, що Україна може імпортувати необхідні товари з інших азіатських країн, можливо з Європи, але тоді ці товари будуть трохи дорожчими.

Нагадаємо, Фондові біржі США обвалюються через коронавірус.