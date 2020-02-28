У Раді схвалили законопроєкт про всеукраїнський референдум

Про це написав перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук у своєму Facebook, пише БІЗНЕС.

За його словами, найближчим часом текст цього законопроєкту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні.

"За результатами численних засідань робочої групи з розробки законопроєктів у сфері народовладдя, після детального обговорення та жвавих дискусій учасниками групи схвалено кінцевий варіант проєкту закону "Про всеукраїнський референдум". Найближчим часом текст цього законопроєкту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні, а також наданий для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето. П'ятий законопроєкт передбачає можливість формування народом порядку денного для органів влади.

Раніше, 17 лютого, Стефанчук на засіданні погоджувальної ради повідомив про те, що робоча група ВР напрацювала фінальну версію законопроєкту про всеукраїнський референдум, який входить до пакета законодавчих ініціатив щодо народовладдя.