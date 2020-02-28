Укргазбанк першим надаватиме кредитні гарантії бізнесу  за програмою "доступних кредитів"

Фонд розвитку підприємництва підписав з державним Укргазбанком першу угоду щодо надання гарантій в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%", що означає запуск в Україні державного механізму кредитних гарантій для підтримки бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі банку, інформує БІЗНЕС.

"Гарантійний механізм – це довгоочікуваний інструмент підтримки МСБ в Україні, оскільки він відкриває банкам нові можливості з кредитування МСБ клієнтів, які не могли отримати кредит через відсутність або недостатність прийнятного для банків забезпечення. Таким чином, гарантія Фонду розвитку підприємництва покриватиме для діючого бізнесу 50% суми кредиту, а для новоствореного бізнесу (стартапів) – 80% від суми кредиту", - зауважив заступник голови правління банку Євген Мецгер.

Зазначається, що гарантійний механізм надає можливість отримати кредит тим підприємствам, що здійснюють діяльність з використанням орендованих основних засобів та не мають альтернативних видів застави, наприклад, підприємствам сфери послуг.

Крім того, наголосили в Укргазбанку, надання гарантій буде актуальним для тих інвестиційних проєктів, що передбачають придбання обладнання, яке потребує тривалого часу на виготовлення і запуск в експлуатацію, а також вузькоспеціалізованого обладнання чи придбання основних засобів, що були у використанні.

"Компонент кредитних гарантій в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" після її ініціювання та анонсування Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком в грудні минулого року був розроблений та запроваджений в рекордно стислі строки. Такому стрімкому запуску механізму посприяли змістовні напрацювання Фонду, зроблені за підтримки цілої низки міжнародних проєктів. Також став у нагоді досвід Укргазбанку з реалізації портфельних кредитних гарантій у співпраці з Європейським інвестиційним банком в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business", - зазначив голова Фонду розвитку підприємництва Валерій Майборода.

"Ми впевнені, що впровадження гарантійного механізму дозволить суттєво збільшити обсяги кредитування, посилити підтримку підприємців та відкрити вікно можливостей для бізнесу загалом", - додав Мецгер.

Нагадаємо, в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" з'являться кредитні гарантії.