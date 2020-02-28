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Індекс настроїв бізнесу покращився за останні півроку

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За останні 6 місяців індекс настроїв малого та середнього бізнесу покращівся з 2,7 до 3 балів з 5 можливих.

Про це повідомили у Європейській бізнес асоціації на презентації дослідження, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що показник Індексу піднявся до 3 балів з 5-ти можливих, порівняно з 2,7 балами минулого року, та нарешті вийшов з негативної площини.

В опитуванні взяло участь 639 підприємців малого та середнього бізнесу. 40% підприємців задоволені поточним станом справ у бізнесі (31,4% у минулому році), 29,2% незадоволені (38,4% у минулому році).

58,7% очікують покращення стану справ у бізнесі протягом 6 місяців, з них 56,6% планують наймати нових працівників, 61,2% планують збільшити розмір заробітної плати, а 68,6% планують збільшити інвестиції у свій бизнес.

Щодо факторів, що стоять на заваді розвитку бізнесу, то найвагомішими залишаються рівень податкового навантаження (49,6%), вісокій рівень корупції (46%) та складність адміністрування податків (31,4%).

"Саме через порушення податкового регулювання, 35,1% підприємців були оштрафовані за останні 3 роки. Більшість (33,1%) просто запізнилась зі сплатою податків, а 10,8% зробили помилки при оформленні звітності. Однак, причиною такої ситуації, за даними респондентів, часто є неясність процедур та необізнаність підприємців у змінах в оподаткуванні. Крім того, майже 10% опитаних поскаржилися на неправомірність рішень контролюючих органів при податкових перевірках", – зазначили в ЄБА.

бізнес ЄБА