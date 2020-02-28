Держбюджет недоотримав 25 млрд грн через тіньовий ринок пального

Рахункова палата виявила, що за 2 роки обсяг "тіньового ринку" бензину та дизпалива міг становити до 4,6 млн тонн, а держбюджет недоотримав акцизного податку на суму 25 млрд грн.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook, передає БІЗНЕС.

"Чверть від офіційного ВВП України, або 846 млрд грн, становлять тіньові операції. Це дані дослідження НБУ та інших відомств. Причому значна частина тіньової економіки породжена готівковими розрахунками – 702 млрд грн. Рахункова палата всіляко сприяє процесу детінізації економіки України. Наприклад, за результатами аудиту ефективності адміністрування надходжень до держбюджету від реалізації пального нашими аудиторами було виявлено, що за 2 роки обсяг "тіньового ринку" бензину та дизпалива міг становити до 4,6 млн тонн, а держбюджет недоотримав акцизного податку на суму 25 млрд грн", - написав Пацкан.

Він зазначив, що Рахункова палата надала конкретні рекомендації ДФС, як покращити їхню роботу з адміністрування цього акцизу. Результат – вже внесено відповідні зміни до Податкового кодексу.

Інший приклад - минулого року провели аудит щодо справляння акцизу з тютюну та тютюнових виробів. Висновок Рахункової - через значний обсяг тіньового ринку у цій сфері до держбюджету у 2018 році не було сплачено близько 2 млрд грн, підкреслив посадовець.

На думку наших фахівців, змінити ситуацію може впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка».

"На жаль, тіньова економіка є навіть у розвинених країнах, проте її масштаби відносно невеликі - 5–15% ВВП. За оцінками експертів, вона становить 14% у Німеччині, 11% у Франції та 8% Швейцарії. Україна має вийти на рівень розвинених країн. Для цього потрібно вжити низку заходів, зокрема – у боротьбі з корупцією та крадіжок з держбюджету. І Рахункова докладає максимум зусиль, щоби державні кошти не осідали у кишенях нечистих на руку суб’єктів, а держава отримувала належні податки в повному обсязі", - зауважив Пацкан.

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