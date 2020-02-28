Найгірший тиждень з 2008 року: Фондові біржі США обвалюються через коронавірус

Основні американські фондові біржі зазнали чергового обвалу на тлі занепокоєнь щодо впливу коронавірусу на глобальну економіку.
Про це повідомляє повідомляє BBC та CNN, передає БІЗНЕС.
"Індекс Dow (INDU) впав на 1191 бал, або на 4,4%, що стало для нього найнижчим в історії падінням упродовж одного дня", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом зі свого останнього піку цей індекс опустився більш як на 10%.Водночас S&P 500 (SPX) закрився на зниженні на рівні 4,4%, втративши за день 3000 балів. Індекс Nasdaq Composite (COMP) упав на 4,6%, теж опустившись більш ніж на 10% зі свого останнього піку.
У разі продовження цієї тенденції всі три індекси можуть пережити найгірший тиждень від осені 2008 року, коли світ охопила фінансова криза, зауважує CNN.
Інвестори продовжують з тривогою спостерігати за темпами поширення по всьому світу китайського коронавіруса. За останню добу перші випадки зараження виявлені в Греції, Бразилії, Грузії, Норвегії та Румунії. Провідні фондові індикатори країн Європи також закрилися вчора в сильному мінусі.
Британський індекс FTSE 100 впав на 3,37% до 6805,23 пункту, французький CAC 40 - на 3,32% до 5495,6 пункту, німецький індекс DAX - на 3,16% до 12371,11 пункту.
Нагадаємо, фондові ринки 24 лютого впали у всьому світі через швидке поширення коронавірусу поза Китаєм.