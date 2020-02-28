Найгірший тиждень з 2008 року: Фондові біржі США обвалюються через коронавірус

Про це повідомляє повідомляє BBC та CNN, передає БІЗНЕС.

"Індекс Dow (INDU) впав на 1191 бал, або на 4,4%, що стало для нього найнижчим в історії падінням упродовж одного дня", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом зі свого останнього піку цей індекс опустився більш як на 10%.Водночас S&P 500 (SPX) закрився на зниженні на рівні 4,4%, втративши за день 3000 балів. Індекс Nasdaq Composite (COMP) упав на 4,6%, теж опустившись більш ніж на 10% зі свого останнього піку.

У разі продовження цієї тенденції всі три індекси можуть пережити найгірший тиждень від осені 2008 року, коли світ охопила фінансова криза, зауважує CNN.

Інвестори продовжують з тривогою спостерігати за темпами поширення по всьому світу китайського коронавіруса. За останню добу перші випадки зараження виявлені в Греції, Бразилії, Грузії, Норвегії та Румунії. Провідні фондові індикатори країн Європи також закрилися вчора в сильному мінусі.

Британський індекс FTSE 100 впав на 3,37% до 6805,23 пункту, французький CAC 40 - на 3,32% до 5495,6 пункту, німецький індекс DAX - на 3,16% до 12371,11 пункту.

Нагадаємо, фондові ринки 24 лютого впали у всьому світі через швидке поширення коронавірусу поза Китаєм.