Іпотека може зупинити відтік кадрів з України

Запуск іпотечного кредитування – один із механізмів вирішення питання трудової міграції населення як внутрішньої, так і зовнішньої. Саме це підтвердили Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України (КБУ) та Ольга Соловей, засновниця Українського клубу нерухомості (URE Club).

«Для вирішення цього питання маємо впровадити наступні кроки - по-перше, створити новий реєстр професій та кваліфікацій європейського зразка та популяризувати технічні професії. По-друге, подолати розрив між ринком освіти та ринком праці. Для цього необхідно - запустити будівельні навчальні програми за участі будівельного бізнесу та умови обов’язкового працевлаштування на підприємства, що долучилися до їх організації», - зазначив він.

Лев Парцхаладзе наголосив на необхідності досліджувати ринок праці, внутрішньої та зовнішньої міграції, попиту та якості працівників будівельної галузі. А також податково стимулювати компанії, які впроваджують корпоративно-соціальну відповідальність в реальному секторі.

«Сьогодні закордоном працює вже більше трьох мільйонів наших громадян. Так склалося тому, що багато країн світу стимулюють міграцію, через спрощення процедури працевлаштування та можливості придбання житла під доступні іпотечні кредити для наших громадян. 11% трудових мігрантів з України до виїзду закордон працювали у будівництві», - поінформував президент КБУ.

За словами Ольги Соловей, поки іпотека тримається, у переважній більшості випадків, на партнерських програмах банків із забудовниками.

«Для того, щоб вона стала масовою та доступною, потрібна державна підтримка, а саме –створення чітких та прозорих правил для усіх учасників процесу – громадян, які бажають скористатися іпотекою, забудовників, банків» - додала засновниця URE Club.

На думку банківської спільноти зрушити іпотечне кредитування допоможе: зниження відсоткової ставки, простота і зрозумілість продукту, стабільність забудовника.

«Масовою іпотека стане тоді, коли платежі для погашення кредиту будуть орієнтовно на рівні орендної плати за житло, щоб позичальник міг погашати», - зазначає Орися Юзвишин, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.