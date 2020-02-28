Україна знову на шостому місці серед світових виробників курятини

Протягом 2018 - 2019 років Україна утримувала шосте місце серед світових виробників курятини, зберігаючи при цьому тенденцію до зростання обсягів виробництва.

Відповідна інформація міститься у звіті про тенденції у торгівлі курятиною у 2018 - 2019 роках, розміщеному на сайті Європейської комісії, передає БІЗНЕС.

Якщо у 2018 році Україна виробила близько 300 тис. тонн м'яса птиці, то у 2019 році цей показник перевищив 350 тис. тонн. За обсягами виробництва м’яса птиці Україна поступається Бразилії, США, ЄС (із Великою Британією), Китаю (з Гонконгом) і Туреччині.

За наведеними даними, Україна посідає третє місце серед головних експортерів курятини до країн ЄС, поступаючись Бразилії і Таїланду.

Україна поставила до Європи 123 664 тонни м’яса птиці у 2018 році та 134 262 тонни у 2019 році, тобто приріст експорту становив 8,6%. Водночас обсяг курятини, який Україна імпортує з ЄС, перевищує показники експорту. За обсягами імпорту Україна перебуває також на третій позиції, поступаючись Філіппінам та Гані. В абсолютних цифрах Україна імпортувала з ЄС 178 124 тонни м’яса птиці у 2018 році і 178 619 тонн торік, тобто обсяги імпорту зросли на 0,3%.

Нагадаємо, понад 10 країн заборонили імпорт української курятини.