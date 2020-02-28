В Україні запрацював сервіс "Дія.Бізнес"

Додаток державних онлайн-послуг "Дія" презентувала сервіс для малого і середнього бізнесу — національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.
Про це повідомляє пресслужба розробника, інформує БІЗНЕС.
Повідомляється, що на порталі вже доступно:
- каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами
- перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу
- онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці
- довідник підприємця — на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України
- кейси конкретних проблем, питань та запитів
"Поки платформа працює у тестовому режимі. Вже навесні запрацює новий блок — консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію із фахівцями за допомогою відеозв'язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів", - йдеться у повідомленні.
Окрім онлайн-складової, у планах "Дії" відкрити центри підтримки та консалт-хаби для підприємців у різних містах України.
Відкриття першої консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові.
Повідомляється, що онлайн-платформу втілено за підтримки компанії Mastercard.
Як зазначають у Мінцифри, "Дія" – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
"Дія. Цифрова грамотність" – це перша національна онлайн-платформа, що допоможе українцям освоїти базові цифрові навички, батькам захистити дітей від небезпеки в інтернеті, а вчителям – робити уроки ще цікавішими за допомогою онлайн-інструментів", - йдеться у повідомленні міністерства.
Нагадаємо, 6 лютого Зеленський презентував мобільний додаток "Дія".