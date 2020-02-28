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В Україні запрацював сервіс "Дія.Бізнес"

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Додаток державних онлайн-послуг "Дія" презентувала сервіс для малого і середнього бізнесу — національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.

Про це повідомляє пресслужба розробника, інформує БІЗНЕС.

Повідомляється, що на порталі вже доступно:

  • каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами
  • перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу
  • онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці
  • довідник підприємця — на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України
  • кейси конкретних проблем, питань та запитів

"Поки платформа працює у тестовому режимі. Вже навесні запрацює новий блок — консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію із фахівцями за допомогою відеозв'язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів", - йдеться у повідомленні.

Окрім онлайн-складової, у планах "Дії" відкрити центри підтримки та консалт-хаби для підприємців у різних містах України.

Відкриття першої консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові.

Повідомляється, що онлайн-платформу втілено за підтримки компанії Mastercard.

Як зазначають у Мінцифри, "Дія" – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Дія. Цифрова грамотність" – це перша національна онлайн-платформа, що допоможе українцям освоїти базові цифрові навички, батькам захистити дітей від небезпеки в інтернеті, а вчителям – робити уроки ще цікавішими за допомогою онлайн-інструментів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо,  6 лютого Зеленський презентував мобільний додаток "Дія".

"Дія.Бізнес"