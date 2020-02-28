СЕО «Фармак» увійшов до складу Наглядової ради ГД ООН

На загальних зборах членів Мережі Глобального договору ООН в Україні було обрано Наглядову Раду. До складу Ради увійшли генеральні директори компаній-учасниць - керівники впливових бізнесів та громадських організацій.

Наглядова ради буде сприяти поширюванню та підтримці цінностей у сферах захисту права людини, трудових відносин, навколишнього середовища та боротьби з корупцією А також пропагувати слідування цілям Глобального договору в малому, середньому та великому бізнесі.

«Сьогодні бізнес не може працювати лише заради зростання прибутків. Ми вже перейшли на той етап, коли компанії повинні впливати на права людини з яким працюють. І бізнес повинен дбати про екосередовище. До складу Наглядової ради увійшли представники організацій, які вже є лідерами своїх секторів щодо імлементації Цілей сталого розвитку у поточні бізнес процеси. Їх досвід та компетенції посилять стратегічний напрям Глобального договору по просуванню та запровадженню Цілей сталого розвитку», - відзначила Тетяна Сахарук, голова Правління Глобального договору ООН в Україні.

У 2019 році «Фармак» приєднався до Глобального договору ООН і став першою фармацевтичною компанією України, яка увійшла до складу організації.

««Фармак», як європейська компанія, розділяє цілі глобального договору ООН, які покликані вдосконалити якість життя людей і підвищити соціальну відповідальність бізнесу в інтересах суспільства. Наша стратегія сталого розвитку повністю відповідає цілям глобального договору. Збільшуючи виробничі потужності, ми намагаємося мінімізувати вплив на довколишнє середовище. За 9 місяців 2019 року споживання електроенергії зменшилось на 9,32%; газу на 19,49% на гривню випущеної продукції в порівнянні з аналогічнім періодом 2018 року. За останні 5 років на екологічні проекти було витрачено більше 55 млн грн. Ці гроші пішли на реконструкцію котельні, на проекти по модернізації очисних споруд у Києві та Шостці, перехід на енергозберігаюче освітлення, заходи по програмі з енергозбереження, озеленення території, утримання газонів, удосконалення процесу поводження з відходами. Незважаючи на те, що «Фармак» - хімічне виробництво, ми залишаємося екологічними і безпечними для навколишнього середовища. Маючи сертифікація GMP на всіх виробничих лініях, ми не тільки маємо можливість для експорту в європейські країни, а й додатково підтверджуємо екологію нашого бізнесу, так як сертифікацію можна отримати виключно дотримуючись європейські стандарти, в тому числі екологічні», - зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак».

Членами Наглядової ради ГД ООН також стали:

Максим Тимченко, СЕО ДТЕК

Євгеній Шевченко, СЕО «Карлсберг-Україна»

Віталій Верещагін, СЕО «Капарол»

Сергій Созановський, власник ФільмЮА

Зоя Литвин, засновниця «Освитория»

Ірина Іванчик, засновниця Фонд «Повір у себе»

Олександр Саврук, декан КМБШ

Головою Наглядової ради ГД ООН призначено Віталія Верещагіна, СЕО «Капарол»

ДОВІДКА

«Фармак» – лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9%. Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в усіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно «Фармак» виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Зараз у розробці – приблизно сто лікарських засобів.

Компанія щорічно реінвестує в розвиток приблизно 95% прибутку. За останні п’ять років інвестиції «Фармак» у науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність становлять 3,4 млрд грн. Розширення виробництва за останні 5 років дало змогу збільшити обсяг виготовленої продукції на 35%. У 2015 році «Фармак» відкрив власне виробництво субстанцій у м. Шостка. Приблизно 20% субстанцій для лікарських засобів компанії виготовляються на заводі, що свідчить про вертикальну інтеграцію «Фармак». Інвестиції в будівництво заводу з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) у місті Шостка становлять 40 млн доларів США. З них 500 тис. євро пішли на сучасні очисні споруди.

Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 242 млн доларів США. Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів. На виробництві впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.

За версією журналу «ТОП 100» компанія «Фармак» очолила рейтинг інноваційних лідерів галузі у 2019 році. Впровадження сучасних технологій, передового обладнання та інноваційних підходів у виробничу й управлінську діяльність «Фармак» – багаторічна філософія компанії й основна конкурентна перевага. На підприємстві працюють 2700 співробітників. Фармаківці отримують конкурентну та прозору заробітну плату, яку щорічно коригують на основі міжнародних оглядів заробітних плат. За 5 років середня зарплата зросла у 2,5 раза та щорічно збільшується на 15%.

Збереження й розвиток наукового потенціалу країни – одна з ключових цілей компанії. «Фармак» із 2013 року щорічно проводить міжнародну «Школу молодого науковця». Компанія співпрацює із шістьма провідними вишами країни. Також 2020 року було підписано меморандум із Малою академією наук України.

Місія компанії – робити доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою. У 2019 році було впроваджено у виробництво 20 нових продуктів. «Фармак» розширив протизастудний, алергологічний, неврологічний, гастроентерологічний продуктові портфелі та випустив ліки в новому для себе портфелі пульмонології. У 2018 було відкрито нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції сягнули 20 млн євро. Для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів і збільшення доступності лікарських препаратів «Фармак» бере активну участь у програмі «Доступні ліки» з часткою 13,7%.

«Фармак» поділяє цілі глобального договору ООН, які покликані вдосконалити якість життя людей і підвищити соціальну відповідальність бізнесу в інтересах суспільства. «Фармак» став першою українською фармацевтичною компанією, яка приєдналася до ГД ООН.

Збільшуючи виробничі потужності, компанія намагається мінімізувати вплив на довкілля. За 9 місяців 2019 року споживання електроенергії зменшилося на 9,32%; газу на 19,49% на гривню випущеної продукції проти аналогічного періоду 2018 року.

Розуміючи важливість глобальних кліматичних змін на планеті та впливу людини на екологію, «Фармак» створив навчальну програму «Екошкола» для учнів 8–11 класів. Школярі, здобувши необхідні знання на освітній платформі, можуть створити для своєї школи проєкт, спрямований на ощадливе використання природніх ресурсів, і виграти грант на його реалізацію.

Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак»

Філя Жебровська, голова Наглядової ради АТ «Фармак»