Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

Новий генплан Києва: що треба доопрацювати

Олександр Насіковський

Імпульс розвитку ринку нерухомості надасть аsset…

Вадим Непосєдов

Чи варто інвестувати в апартаменти: "за"…

Вікторія Берещак

Чому Україна неконкурентна на світових ринках…

Вадим Одаренко

Птахівнича галузь здатна працювати без державних…

Євген Сігал

Єврокомісія пропонує податкову оптимізацію 

Олена Хотенко

Проблемні площини реновації старого житла

Юрій Гаврилечко

Дилер майбутнього! А як бути сьогоднi…

Олег Диващук

28
Пт., лют.
12 Нові матеріали

В програмі "Доступні кредити 5-7-9%" з'являться кредитні гарантії

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

З 1 березня програма "Доступні кредити 5-7-9%" включатиме додаткову опцію - кредитні гарантії, що дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, пише БІЗНЕС.

"За допомогою запуску другого компоненту програми "Доступні кредити 5-7-9%" ми фактично розблоковуємо інструмент доступного кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги.

Йдеться про підприємців, які вирішили створити власну справу з нуля і окрім ідеї не мають ані прийнятного заставного майна, ані звітності й історії діяльності.

...Звісно, у разі необхідності, діючий бізнес теж зможе отримати часткову кредитну гарантію, що покриватиме до 50% його кредиту за програмою", - пояснив директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслан Гашев.

Наразі скористатися програмою дешевого кредитування можна, звернувшись до семи банків: Ощадбанку, Приватбанку, "Укргазбанку", "Укрексімбанку", Банку "Львів", "Кредобанку" та "ПУМБ".

Нагадаємо, за два тижні бізнес надіслав понад 4 тисячі заявок.

кредити Доступні кредити 5-7-9%