В програмі "Доступні кредити 5-7-9%" з'являться кредитні гарантії

З 1 березня програма "Доступні кредити 5-7-9%" включатиме додаткову опцію - кредитні гарантії, що дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, пише БІЗНЕС.

"За допомогою запуску другого компоненту програми "Доступні кредити 5-7-9%" ми фактично розблоковуємо інструмент доступного кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги.

Йдеться про підприємців, які вирішили створити власну справу з нуля і окрім ідеї не мають ані прийнятного заставного майна, ані звітності й історії діяльності.

...Звісно, у разі необхідності, діючий бізнес теж зможе отримати часткову кредитну гарантію, що покриватиме до 50% його кредиту за програмою", - пояснив директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслан Гашев.

Наразі скористатися програмою дешевого кредитування можна, звернувшись до семи банків: Ощадбанку, Приватбанку, "Укргазбанку", "Укрексімбанку", Банку "Львів", "Кредобанку" та "ПУМБ".

Нагадаємо, за два тижні бізнес надіслав понад 4 тисячі заявок.