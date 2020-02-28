Милованов і Маркарова посперечалися, як краще витратити 90 млрд грн

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов і міністр фінансів Оксана Маркарова розійшлися у думках щодо того, як краще використовувати 90 млрд грн бюджетних коштів.

Милованов опублікував пост про необхідність направити в найближчі три роки 90 млрд грн держпідтримки промисловості та аграрному сектору, пише БІЗНЕС.

"Для порівняння — в цьому і минулих роках підтримка приблизно 4 млрд. Тобто, ми хочемо збільшити підтримку майже в 8 разів. Вся підтримка буде розподілятися за сучасними кращими практиками і буде вирішувати проблеми в тих напрямках, де не працюють ринки", — написав міністр розвитку економіки.

Зокрема, він запропонував направити 45,52 млрд грн на підтримку АПК, 12,41 млрд грн — на підтримку експорту і 32,65 млрд грн на підтримку промисловості.

Пост Милованова прокоментувала Маркарова: "Бізнесу потрібні нормальні умови та верховенство права, а збільшення витрат бюджету на підтримку (особливо таку) — це мені здається помилкою. Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для усього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних".

Далі під час дискусії з користувачами Маркарова додала коментар: "І в попередні роки ніколи не використовували навіть те, що було".

У свою чергу під коментарем Маркарової, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зазначив, що "90 млрд - значна сума. Це вкрай необхідна сума, щоб знизити шкідливе навантаження на фонд оплати праці та допомогти всьому бізнесу! Або запровадити ПнВК".