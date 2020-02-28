Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

Новий генплан Києва: що треба доопрацювати

Олександр Насіковський

Імпульс розвитку ринку нерухомості надасть аsset…

Вадим Непосєдов

Чи варто інвестувати в апартаменти: "за"…

Вікторія Берещак

Чому Україна неконкурентна на світових ринках…

Вадим Одаренко

Птахівнича галузь здатна працювати без державних…

Євген Сігал

Єврокомісія пропонує податкову оптимізацію 

Олена Хотенко

Проблемні площини реновації старого житла

Юрій Гаврилечко

Дилер майбутнього! А як бути сьогоднi…

Олег Диващук

28
Пт., лют.
12 Нові матеріали

Милованов і Маркарова посперечалися, як краще витратити 90 млрд грн

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов і міністр фінансів Оксана Маркарова розійшлися у думках щодо того, як краще використовувати 90 млрд грн бюджетних коштів.

 Милованов опублікував пост про необхідність направити в найближчі три роки 90 млрд грн держпідтримки промисловості та аграрному сектору, пише БІЗНЕС.

 "Для порівняння — в цьому і минулих роках підтримка приблизно 4 млрд. Тобто, ми хочемо збільшити підтримку майже в 8 разів. Вся підтримка буде розподілятися за сучасними кращими практиками і буде вирішувати проблеми в тих напрямках, де не працюють ринки", — написав міністр розвитку економіки.

Зокрема, він запропонував направити 45,52 млрд грн на підтримку АПК, 12,41 млрд грн — на підтримку експорту і 32,65 млрд грн на підтримку промисловості.

Пост Милованова прокоментувала Маркарова: "Бізнесу потрібні нормальні умови та верховенство права, а збільшення витрат бюджету на підтримку (особливо таку) — це мені здається помилкою. Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для усього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних".

Далі під час дискусії з користувачами Маркарова додала коментар: "І в попередні роки ніколи не використовували навіть те, що було".

2473160 ff793

У свою чергу під коментарем Маркарової, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зазначив, що "90 млрд - значна сума. Це вкрай необхідна сума, щоб знизити шкідливе навантаження на фонд оплати праці та допомогти всьому бізнесу! Або запровадити ПнВК".

 
Оксана Маркарова Тимофій Милованов 90 млрд грн Милованов і Маркарова посперечалися