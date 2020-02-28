АМКУ дозволив концесію порту "Ольвія"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав переможцю конкурсу з передачі в концесію спеціалізованого морського порту в Миколаївській області "Ольвія" компанії QTerminals з Катару дозвіл на отримання в концесію активів порту, пише БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу АМКУ.

Згідно з повідомленням, компанія-переможець протягом п'яти років має інвестувати в розвиток порту 3,4 мільярда гривень.

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"Група QTerminals наразі не здійснює господарської діяльності в Україні, а тому не відбувається структурних змін на ринку стивідорних послуг. З огляду на, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - сказано в повідомленні.

Наприкінці січня 2020 року до АМКУ надійшла заява катарської компанії QTerminals на опосередковане отримання в концесію активів, що належать державній стивідорній компанії "Ольвія" та держпідприємству "Адміністрація морських портів України" (АМПУ), які разом забезпечують здійснення господарської діяльності з надання стивідорних послуг в спеціалізованому морському порту "Ольвія".

Нагадаємо, 24 січня Мінінфраструктури оголосило переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" компанію QTerminals з Катару.