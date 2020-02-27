Нове обладнання у вузах допоможе IT-індустрії заощадити $500 тис. – GlobalLogic

За останні 5 років кількість embedded-інженерів в Україні збільшилась майже в 2 рази, проте їхня частка на ринку в 2019 році - всього 2,9% від загальної кількості технічних фахівців.

Про це свідчать дані дослідження, яке презентувала компанія GlobalLogic, пише БІЗНЕС.

В дослідженні популярності розробки вбудованих систем серед українських інженерів зазначається, що така кількість фахівців не задовольняє попит ринку, який не закривають університети через брак матеріальної бази.

"Нове обладнання прискорить навчання нових фахівців і заощадить індустрії понад півмільйона доларів тільки на підготовку embedded-інженерів. Незважаючи на те, що за останні 5 років індустрія зростала на 20-25% щорічно, кількість інженерів по галузях збільшується нерівномірно. Так, частка embedded-розробників серед усіх технічних фахівців ледь перевищувала 3%, в той час як більш активно розвивалася веброзробка, а також розробка додатків та ігор.Така ж тенденція спостерігається у всьому світі", – зазначають у компанії.

GlobalLogic співпрацює з понад 900 українськими інженерами з досвідом розробки вбудованих систем. Embedded-системи - основа сучасних приладів від фітнес-браслетів і Wi-Fi-роутерів до

інсулінової помпи і бортового комп'ютера автомобіля. Складність рішень полягає в тому, що embedded-пристрої, як правило, не мають власної операційної системи (або мають специфічну ОС) і їхнє програмне забезпечення тісно інтегровано з "залізом" пристрою, на якому воно працює.

Незважаючи на великий попит на створення embedded-пристроїв, існує гостра нестача профільних фахівців на ринку. Навчання такого інженера коштує університетам, і приватним компаніям дорого через необхідність спеціального обладнання вартістю в десятки тисяч доларів.

У 2019 група компаній GlobalLogic інвестувала понад 2 млн доларів в розвиток інженерних талантів в регіоні Центральної та Східної Європи. Істотна частина цих вкладень припадає на Україну. Зокрема, проєкт Embedded Starter Kit створений в рамках програми GlobalLogic Education в Україні. Це платформа для фахівців як всередині компанії, так і поза нею, в рамках якої відбувається і співробітництво з університетами.

У травні 2020 року на базі факультету електроніки НТУУ “КПІ” пройде всеукраїнський студентський конкурс GlobalLogic Embedded Students Challenge. Це буде конкурс розробки на Embedded Starter Kit.

GlobalLogic використовувала для аналізу дані з відкритих джерел DOU, LinkedIn. А також внутрішню статистику компанії за 2014-2019 роки.

Довідка:

GlobalLogic — лідер у сфері послуг із розробки цифрових продуктів. Центральний офіс GlobalLogic знаходиться у Кремнієвій долині у США, а інжинірингові та дизайн-центри розташовані по всьому світу.