Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

Новий генплан Києва: що треба доопрацювати

Олександр Насіковський

Імпульс розвитку ринку нерухомості надасть аsset…

Вадим Непосєдов

Чи варто інвестувати в апартаменти: "за"…

Вікторія Берещак

Чому Україна неконкурентна на світових ринках…

Вадим Одаренко

Птахівнича галузь здатна працювати без державних…

Євген Сігал

Єврокомісія пропонує податкову оптимізацію 

Олена Хотенко

Проблемні площини реновації старого житла

Юрій Гаврилечко

Дилер майбутнього! А як бути сьогоднi…

Олег Диващук

27
Чт., лют.
13 Нові матеріали

Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить економити 1-2 млрд грн щомісяця – Гончарук

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів ліквідує всі тіньові схеми, зокрема нечесні тендери чи податкові схеми.

Про це написав прем'єрміністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі, пише БІЗНЕС.

"Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд гривень щомісяця. Майже щодня ми фіксуємо випадки, як хтось на місцях намагається збагатитися через оборудки", - написав Гончарук.

Він навів приклад, коли торік система моніторингу зупинила реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд гривень.

"Зареєстрували після їхнього розгляду накладних лише на 3,4 млрд. Решту 6 млрд гривень просто намагалися з бюджету вкрасти", - зазначив прем'єр.

За його словами, 27 лютого Державна податкова служба запустила оновлену систему моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ.

"Уся "тінь" на наших ринках до кінця вже цього року має піти в історію. При цьому, український Уряд захищає чесний бізнес, який працює "в білу". Якщо в області фіксуватимуть корупцію, кадрові рішення прийматимуться миттєво", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, в тіні перебуває майже чверть ВВП.

тіньовий ринок ПДВ