Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить економити 1-2 млрд грн щомісяця – Гончарук

Про це написав прем'єрміністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі, пише БІЗНЕС.

"Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд гривень щомісяця. Майже щодня ми фіксуємо випадки, як хтось на місцях намагається збагатитися через оборудки", - написав Гончарук.

Він навів приклад, коли торік система моніторингу зупинила реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд гривень.

"Зареєстрували після їхнього розгляду накладних лише на 3,4 млрд. Решту 6 млрд гривень просто намагалися з бюджету вкрасти", - зазначив прем'єр.

За його словами, 27 лютого Державна податкова служба запустила оновлену систему моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ.

"Уся "тінь" на наших ринках до кінця вже цього року має піти в історію. При цьому, український Уряд захищає чесний бізнес, який працює "в білу". Якщо в області фіксуватимуть корупцію, кадрові рішення прийматимуться миттєво", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, в тіні перебуває майже чверть ВВП.