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Топ-10 річкових терміналів України 2019 року

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Організатори "Річкового Форуму" (агентство Food&Agri) оприлюднили результати власного дослідження щодо обсягів перевалених вантажів річковими терміналами України в 2019 році.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу агентства Food&Agri.

"Загалом 27 опитаних нами річкових терміналів, розташованих на Дніпрі та Південному Бугу у минулому році перевалили 14,4 млн тонн вантажів, що на 17,6% більше, ніж у 2018 році. Термінали компаній "НІБУЛОН" та "Укррічфлот" все ще домінують – сумарно їхня частка становить понад 75%, проте найвищу динаміку росту демонструють так звані "оператори другої ліги".За нашими підрахунками, у 2019 році термінали, які не належать найбільшим гравцям, збільшили перевалку у порівнянні із 2018 роком на 60%. Приємно, що кількість нових гравців на ринку річкових перевезень щороку зростає", – розповідає аналітик агентства Food&Agri Андрій Муравський.

Співорганізатор "Річкового Форуму" Ігор Гошовський підтверджує, що упродовж останніх кількох років спостерігається поява нових гравців, які роблять інвестиції у річкову інфраструктуру. Є серед них як всесвітньовідомі бренди (наприклад, СOFCO), так і ті, які з’явилися нещодавно, але змогли вже стати відомими на ринку (як "Грейн-Трансшипмент").

"За останні п’ять років обсяги вантажів, що перевозяться Дніпром потроїлись – з 4 до маже 12 млн тонн. Одним з головних драйверів такого зростання є агропродукція. Наприклад, у минулому 2019 році перевезення Дніпром зерна виросло на 54%. Тож як бачимо можливості річкових перевезень дуже цікавлять трейдерів та агровиробників, і нові річкові термінали активно ловлять цю сприятливу коньюктуру. Відтак ми прогнозуємо, що вже за результатами наступного року домінування "Нібулону" і "Укррічфлоту" в першій десятці найбільших терміналів не виглядатиме настільки тотально. Відразу три-чотири термінали інших компаній, що демонструють двократні темпи зростання, можуть увірватись у першу "десятку", – додає Ігор Гошовський.

Згідно даних Food&Agri перша десятка річкових терміналів України 2019 року а обсягом перевалки виглядає наступним чином:

  • Перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних вантажів, м. Миколаїв («Нібулон») – 3,284 млн тонн
  • Київський річковий порт – 2,2 млн тонн.
  • Запорізький річковий порт ("Укррічфлот") – 1,6 млн. тонн
  • Миколаївський річковий порт ("Укррічфлот") – 1,2 млн. тонн
  • Дніпропетровський річковий порт ("Укррічфлот") – 1 млн. тонн
  • Херсонський річковий порт ("Укррічфлот") – 600 тис. тонн
  • Філія "Вознесенська" ("Нібулон") – 556,9 тис. тонн
  • Кременчуцький річковий порт – 487 тис. тонн
  • Філія "Козацька" ("Нібулон") – 408,6 тис. тонн
  • "Максігрейн", м.Херсон – 354,4 тис. тонн

Перша трійка річкових терміналів, що продемонструвала найкращу динаміку зростання серед 27 терміналів отримає спеціальні нагороди під час "Річкового Форуму 2020", що пройде у Києві 5 березня.

Захід пройде вже вдруге і збере як топ-менеджерів і власників річкових операторів, так і представників компаній-вантажовідправників. Очікується близько 200 учасників.

рейтинг річковий термінал Food&Agri