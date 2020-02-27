Ігор Сирота відповів на закиди про високі зарплати в Укргідроенерго

Мінекоенерго опублікувало маніпулятивну заяву, що не підтримує виплати у 2019 році керівнику Укргідроенерго. Цифри, вказані в заяві, безпідставно та суттєво викривлені.

Про це зазначили в пресслужбі Укргідроенерго, пише БІЗНЕС.

"Зазначимо, що визначення розміру винагороди, тобто посадового окладу, квартальних та річної премії, генеральному директору Укргідроенерго­ здійснюється виключно в межах визначених постановою Кабінету Міністрів України. Фактичний розмір винагороди визначався та був погоджений Міненерговугілля (нині – Мінекоенерго) на підставі наказів профільного Міністерства, зареєстрованих в Мінюсті в установленому порядку", – зазначають в Укргідроенерго.

З 1 липня 2019 року розмір винагороди визначається відповідно до Положення про винагороду виконавчого органу Укргідроенерго, затвердженого рішенням Наглядової ради Укргідроенерго, оформленого протоколом згідно Статуту виключно на умовах та в розмірах визначених на підставі діючих та заюстованих наказів міністерства.

"Таким чином, Наглядова Рада Укргідроенерго не встановлювала іншої методології чи нових розмірів винагороди генеральному директору компанії. Критерії та показники до визначення винагород керівників державних компаній були затверджені Кабміном ще у 1999 році. Сама ж методологія визначення розміру та нарахування була розроблена і затверджена акціонером – державою, в особі профільного міністерства! І вона є діючою. Крім того, перегляд розміру посадового окладу генерального директора залежить від росту тарифної ставки робітника основного виробництва в Укргідроенерго або суттєвого поліпшення основних показників діяльності Товариства, що підтверджується реальними даними фінансової звітності, затверджується органом управління в межах компетенція якого знаходиться дане питання", - йдеться в повідомленні.

"Товариство самостійно не переглядає та не встановлює посадовий оклад та розмір винагороди генеральному директору компанії. Я також вважаю, що затверджена методологія не відповідає реаліям. Затвердіть нову методологію, і вона буде впроваджена, відповідно, ми зменшимо заробітні плати керівництва", - зазначає генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Укргідроенерго, яке входить до ТОП-10 найефективніших державних підприємств, висловлює сподівання на більш якісну і результативну співпрацю з Міністерством енергетики та захисту довкілля, оскільки після зміни складу членів міністерства жодних фахових рекомендацій щодо робочого процесу і спільної роботи, окрім кадрових побажань, не було надано.

Нагадаємо, 26 лютого в Мінекоенерго обурилися розміром зарплати голови Укргідроенерго Ігоря Сироти, заявивши, що вона вища, ніж у президента США Дональда Трампа.