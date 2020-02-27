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Українська промисловість у січні впала на 5,1% 

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Промислове виробництво в Україні в січні знизилося на 5,1% (в порівнянні з січнем 2019-го року) та скоротилось на 8,4% в порівнянні з минулим місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики, пише БІЗНЕС.

У січні 2019-го року було зафіксовано зниження на 3,3% до аналогічного місяця 2018-го року.

Найбільше за рік скоротилися обсяги виробництва електроенергії, газу та пару — на 11,8%.

У переробній промисловості падіння склало 3,2%, у добувній - 4,5%.

Зростання відбулося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної техніки (на 17,4%).

По регіонах, найбільше у січні 2020 року (проти січня 2019-го року) впала промисловість Луганської та Тернопільської областей — на 26% та 15,3% відповідно.

Натомість промисловість зросла у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2% відповідно).

Держстат українська промисловість