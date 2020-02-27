Уряд встановив квоту на імміграцію IT-шників

Кабінет Міністрів дозволив в’їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 5 тис. іноземних фахівців для працевлаштування в українських IT-компаніях на 2020 рік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації на сторінці в Facebook, пише БІЗНЕС.

“Уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо встановлення квоти на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях. Відповідне розпорядженні КМУ ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну”, – ідеться в повідомленні.

Квота на імміграцію – це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.

Навіщо це потрібно українському ІТ-ринку:

попит на ІТ-фахівців значно перевищує потенціал внутрішнього ринку;

щороку українські університети випускають 15–17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків;

у той же час в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для айтішників;

окрім того, певна частина українських спеціалістів їде працювати за кордон, деякі працюють на фрілансі;

імміграційні квоти дозволять частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях.

Чи не завадить це українським ІТ-спеціалістам:

імміграційні квоти не вплинуть на попит на українських працівників;

головне, що отримає країна – приплив senior фахівців, які зможуть допомогти швидше та якісніше розвивати індустрію в Україні, і, як наслідок, мотивувати більше українців залишатися працювати тут.

Що це означає для іноземних фахівців:

можна отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому, не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;

працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;

нема прив’язки до конкретних термінів перебування в Україні, до конкретного місця роботи та посади;

є можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;

є можливість відкрити ФОП.

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Як розподілені 5000 квот серед міст України:

Київ – 2500;

Харків – 700;

Дніпро – 600;

Одеса – 600;

Львів – 600.



Чому квоти на імміграцію зручні: