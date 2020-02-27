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Уряд встановив квоту на імміграцію IT-шників

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Кабінет Міністрів дозволив в’їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 5 тис. іноземних фахівців для працевлаштування в українських IT-компаніях на 2020 рік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації на сторінці в Facebook, пише БІЗНЕС.

“Уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо встановлення квоти на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях. Відповідне розпорядженні КМУ ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну”, – ідеться в повідомленні.

Квота на імміграцію – це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.

Навіщо це потрібно українському ІТ-ринку:

  • попит на ІТ-фахівців значно перевищує потенціал внутрішнього ринку;
  • щороку українські університети випускають 15–17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків;
  • у той же час в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для айтішників;
  • окрім того, певна частина українських спеціалістів їде працювати за кордон, деякі працюють на фрілансі;
  • імміграційні квоти дозволять частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях.

Чи не завадить це українським ІТ-спеціалістам:

  • імміграційні квоти не вплинуть на попит на українських працівників;
  • головне, що отримає країна – приплив senior фахівців, які зможуть допомогти швидше та якісніше розвивати індустрію в Україні, і, як наслідок, мотивувати більше українців залишатися працювати тут.

Що це означає для іноземних фахівців:

  • можна отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому, не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;
  • працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;
  • нема прив’язки до конкретних термінів перебування в Україні, до конкретного місця роботи та посади;
  • є можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;
  • є можливість відкрити ФОП.

Як розподілені 5000 квот серед міст України:

  • Київ – 2500;
  • Харків – 700;
  • Дніпро – 600;
  • Одеса – 600;
  • Львів – 600.


Чому квоти на імміграцію зручні:

  • квоти на імміграцію – інструмент простіший, а ніж робоча віза;
  • візу треба поновлювати щороку, і людина залишається прив’язаною до конкретного місця;
  • квоти дають спеціалісту можливість проходити перевірку раз на 10 років і свободу обирати, де працювати, й навіть створювати тут власний продукт.
IT-шники імміграція