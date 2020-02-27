Уряд встановив квоту на імміграцію IT-шників

Кабінет Міністрів дозволив в’їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 5 тис. іноземних фахівців для працевлаштування в українських IT-компаніях на 2020 рік.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації на сторінці в Facebook, пише БІЗНЕС.
“Уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо встановлення квоти на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях. Відповідне розпорядженні КМУ ухвалено сьогодні на засіданні Кабміну”, – ідеться в повідомленні.
Квота на імміграцію – це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.
Навіщо це потрібно українському ІТ-ринку:
- попит на ІТ-фахівців значно перевищує потенціал внутрішнього ринку;
- щороку українські університети випускають 15–17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямків;
- у той же час в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для айтішників;
- окрім того, певна частина українських спеціалістів їде працювати за кордон, деякі працюють на фрілансі;
- імміграційні квоти дозволять частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях.
Чи не завадить це українським ІТ-спеціалістам:
- імміграційні квоти не вплинуть на попит на українських працівників;
- головне, що отримає країна – приплив senior фахівців, які зможуть допомогти швидше та якісніше розвивати індустрію в Україні, і, як наслідок, мотивувати більше українців залишатися працювати тут.
Що це означає для іноземних фахівців:
- можна отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому, не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;
- працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;
- нема прив’язки до конкретних термінів перебування в Україні, до конкретного місця роботи та посади;
- є можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;
- є можливість відкрити ФОП.
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Як розподілені 5000 квот серед міст України:
- Київ – 2500;
- Харків – 700;
- Дніпро – 600;
- Одеса – 600;
- Львів – 600.
Чому квоти на імміграцію зручні:
- квоти на імміграцію – інструмент простіший, а ніж робоча віза;
- візу треба поновлювати щороку, і людина залишається прив’язаною до конкретного місця;
- квоти дають спеціалісту можливість проходити перевірку раз на 10 років і свободу обирати, де працювати, й навіть створювати тут власний продукт.