Зеленський підписав закон про деофшоризацію української економіки

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

Так, у графі “Дати та стан проходження” вказано, що закон підписано, й уточнюється, що 24 лютого документ було повернуто з підписом від Президента.

Закон передбачає запровадження відповідальності держави за штрафи або шкоду, заподіяну платнику податків у випадку порушення його прав. Документ містить також низку норм, які спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування великим бізнесом.

Документ вносить зміни до 20 законодачих актів, зокрема до Закону про збір та облік ЄСВ в частині актуалізації назв центральних органів виконавчої влади, які адмініструють єдиний соцвнесок. Також пропонується більш точно визначити механізм адміністрування і механізм оскарження рішень по донарахуванню з ЄСВ.

Крім того, вносяться зміни до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо уточнення формули розрахунку питомої ваги вартості реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у сільськогосподарського товаровиробника виникає право на отримання бюджетної дотації. У Законі України "Про судовий збір" будуть уточнені максимальні величини ставки судового збору за поданням до адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.

Читайте також: Податковий рай

Загалом документ вносить зміни до 63 законодавчих актів, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служби.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроєкту зазначив, що він спрямований на деофшоризацію. "Ці два закони (№1209-1 і №1210) спрямовані на деофшоризацію, ту, яку обіцяли багато урядів і скликань. Ці законопроєкти покликані припинити ті схеми, які існують у великому бізнесі і допомагають не платити податки в Україні", — заявив Гетманцев.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 січня 2020 року.