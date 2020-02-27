Мережа "Епіцентр": Українці перейнялися захистом особистого майна

За 2019 рік продажі індивідуальних сейфів в мережі торговельних центрів «Епіцентр» по всій Україні зросли на 30%.

За словами керівника департаменту "Зберігання" мережі «Епіцентр» Анни Решко, ріст продажів ймовірно пов'язаний із несприятливою криміногенною ситуацією в країні. Так, за даними Офісу генпрокурора, у 2019 році по всій Україні було зафіксовано понад 20 тис. квартирних крадіжок.

«Наші клієнти більш усвідомлено стали підходити до зберігання особистих речей. Покупці цікавляться не дешевшими варіантами сейфів, а переймаються їх надійністю, гарантією, властивостями витримувати пожежі чи потопи. Також все частіше українці купують невеличкі сейфи, щоб сховати цінні речі або вберегти документи від пошкоджень у випадку, якщо в сім'ї є діти», - зазначає Анна Решко.

Наразі, високим попитом у співвідношенні ціна якість користуються компактні пожежо- та водозахисні сейфи. «Наприклад, сейф Honeywell, ексклюзивно представлений в Україні мережею «Епіцентр», розрахований на документи формату А4 та здатен витримувати пряме полум'я (температуру до 800 градусів Цельсія) протягом 30 хвилин та 24 години під водою без ризику для вмісту сейфу. Ці сейфи користуються зараз підвищеним попитом – окрім технічних характеристик та вигідної ціни, покупців приваблює гарантія строком на 7 років та заміна сейфу на новий у випадку пожежі протягом усього строку служби», - констатує Анна Решко.

Обираючи сейф, у мережі «Епіцентр» радять перш за все відповісти на декілька питань. Найголовніше – що саме буде зберігатися у сейфи? Від цього будуть залежати всі його основні характеристики. Це може бути як сейф для зброї, документів, так і для більш цінних речей.

Який розмір сейфу обрати? Беріть сейф на виріст. Для домашнього використання експерти радять обирати сейф, в який вміщатиметься папір стандартного формату А4. Якщо обираєте сейф для офісу, то зверніть увагу, щоб у нього можна було вертикально розмістити необхідну кількість тек з документами.

Чим вище цінність вмісту сейфу, тим вищий тип захисту необхідний. Зазвичай розрахунок робиться наступним чином – вартість сейфу має дорівнювати не менше 10% вартості його вмісту.

За типом захисту сейфи можуть бути: вогне- та водостійкі, зламостійкі або комбіновані.

Що стосується замків, то це може бути класичний варіант з ключем, так і електронній кодовий замок – у виборі між ними все залежить від зручності для конкретного покупця.

Варто також одразу вирішити де саме буде розміщено сейф. Сьогодні популярністю користуються вбудовані сейфи – вони приховані від сторонніх очей, монтуються в бетонну стіну і надійно фіксуються за допомогою спеціальної арматури на сейфі. Якщо ж сейф купується у вже відремонтоване помешкання, то у разі, якщо він важить менш ніж 1000 кг, його необхідно кріпити до підлоги або стіни так званими анкерним кріпленням.

Також при виборі сейфу варто звернути увагу на гарантію, яку надає виробник.