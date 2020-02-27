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Україна виконала більшість вимог МВФ 

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Більшість вимог Міжнародного валютного фонду для укладання нової програми Україна виконала, а робота над ще не виконаними попередніми кроками вже добігає кінця.

Про це заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб розповів у інтерв'ю УНІАН, інформує БІЗНЕС.

"Як ви знаєте, на технічному рівні вже досягнуто домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування. Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже також майже добігла кінця", - сказав Сологуб.

За словами заступника голови Нацбанку, це звичайний стандартний діалог з МВФ: всі параметри програми зрозумілі, оприлюднені попередні кроки, які від України очікує Фонд, щоб винести нову програму співпраці на ухвалення Радою директорів.

Сологуб додав, що у МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики.

"Під час візиту місії МВФ до Києва представники Фонду зустрілися з низкою державних органів, у тому числі й НБУ. Під час зустрічі з представниками Фонду в НБУ ми обговорювали звичні питання: зростання економіки, динаміку інфляції, монетарну політику, стан банківської системи. Нових питань не було. В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики", - зауважив він.

Нагадаємо, 20 лютого, експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві.

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