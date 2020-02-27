Ковальчук назвав справжні причини відставки

"Фантомні болі" Мінекоенерго щодо операційного управління оператором системи є причиною триваючого конфлікту уряду та НЕК "Укренерго".

Про це Всеволод Ковальчук заявив на пресконференції, у день оголошення рішення про свою відставку, інформує БІЗНЕС.

З його слів блокування роботи "Укренерго" продовжується з 2018 року. Він перелічив конкретні форми тиску профільного Міністерства на діяльність незалежного оператору:

Не затверджено фінансовий план

Заблокована процедура сертифікації системного оператора

Не затверджені паспорти державних інвестиційних програм

Заблоковано процедури списання активів "Укренерго"

Блокується погодження дозвільної документації на об‘єкти будівництва (дозвіл від КМУ щодо невеликої вирубки ділянки державного лісового фонду для будівництва підстанції "Укренерго" очікувало 17 міс.)

Через судові рішення блокуються рахунки підприємства

"Укренерго" публічно звинувачується у сприянні імпорту російської електроенергії, попри те, що можливість такого імпорту прямо передбачена у законодавстві, а не рішеннями "Укренерго".

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"Це спричиняє великі проблеми в операційній діяльності компанії. Таке блокування роботи з боку Мінекоенерго і є тиском. Вважаю, що незалежний за законом оператор має стати справді незалежним", - зазначив пан Ковальчук.

Голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, який керував "Укренерго" 4 роки, із 26 лютого припинив виконувати обов'язки голови правління компанії.

Нагадаємо, що 16 січня Глава Мінекоенерго Оржель звернувся до НКРЕКП з пропозицією заборонити імпорт електроенергії з Росії через профіцит її видобутку.