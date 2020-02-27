Ковальчук назвав справжні причини відставки

"Фантомні болі" Мінекоенерго щодо операційного управління оператором системи є причиною триваючого конфлікту уряду та НЕК "Укренерго".
Про це Всеволод Ковальчук заявив на пресконференції, у день оголошення рішення про свою відставку, інформує БІЗНЕС.
З його слів блокування роботи "Укренерго" продовжується з 2018 року. Він перелічив конкретні форми тиску профільного Міністерства на діяльність незалежного оператору:
- Не затверджено фінансовий план
- Заблокована процедура сертифікації системного оператора
- Не затверджені паспорти державних інвестиційних програм
- Заблоковано процедури списання активів "Укренерго"
- Блокується погодження дозвільної документації на об‘єкти будівництва (дозвіл від КМУ щодо невеликої вирубки ділянки державного лісового фонду для будівництва підстанції "Укренерго" очікувало 17 міс.)
- Через судові рішення блокуються рахунки підприємства
- "Укренерго" публічно звинувачується у сприянні імпорту російської електроенергії, попри те, що можливість такого імпорту прямо передбачена у законодавстві, а не рішеннями "Укренерго".
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"Це спричиняє великі проблеми в операційній діяльності компанії. Таке блокування роботи з боку Мінекоенерго і є тиском. Вважаю, що незалежний за законом оператор має стати справді незалежним", - зазначив пан Ковальчук.
Голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, який керував "Укренерго" 4 роки, із 26 лютого припинив виконувати обов'язки голови правління компанії.
Нагадаємо, що 16 січня Глава Мінекоенерго Оржель звернувся до НКРЕКП з пропозицією заборонити імпорт електроенергії з Росії через профіцит її видобутку.