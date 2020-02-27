Понад 10 країн заборонили імпорт української курятини 

У зв’язку із січневим спалахом пташиного грипу у Вінницькій області, низка країн ввела заборону на імпорт курятини з України.

Про це повідомляє пресслужба МХП, передає БІЗНЕС.

Зокрема, заборону ввела Японія, Корея, Азербайджан, Вірменія, Молдова, Ірак, Філіппіни, Марокко, Туніс, Сингапур, Кувейт, Саудівська Аравія тощо. Заборону на ввезення курятини з України анонсував також Китай.

Водночас, як повідомив посол України в ЄС Микола Точицький, Європейський Союз частково зняв заборону на ввезення м‘яса птиці з усієї території України. Україна очікує на офіційне повідомлення з боку ЄС, яке має відновити експорт української продукції до ЄС.

"Україна має провести повне зачищення території, на якій було виявлено спалах грипу та оголосити карантин тривалістю в три місяці. В цей час відбувається ретельний нагляд за територією та птицею. Після цього будь-яка країна може направити до України своїх представників з метою перевірки якості та ефективності заходів, що були вжиті країною", — наголосив радник Голови правління МХП з зовнішньоекономічних питань Дмитро Лось.

"Україна ввела програму активного нагляду, що має засвідчити відсутність інфекції та відновити статус благополучної країни з точки зору безпеки продукції...Сподіваємось, що європейські інституції та наші країни-партнери вже невдовзі переглянуть своє рішення на користь України", — додав Лось.

Нагадаємо, Україна увійшла в п'ятірку світових експортерів курятини.