На світових біржах другий день поспіль падають акції через коронавірус

На європейських та американських біржах другий день поспіль триває падіння котирувань у зв’язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом за межами Китаю.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Напередодні європейські індекси впали на 3–5%, американський Dow Jones утратив понад 3%,

"Тривожна перспектива того, що спалах коронавірусу може стати першою справді руйнівною пандемією епохи глобалізації, підживлює сумніви у стабільності світової економіки", – йдеться у повідомленні.

25 лютого падіння на провідних європейських біржах становило близько 2%, такі самі втрати демонструють провідні індекси у США. Нові побоювання пов’язані перш за все з різким зростанням кількості хворих в Ірані, Італії та Південній Кореї.

Нагадаємо, фондові ринки 24 лютого впали у всьому світі через швидке поширення коронавірусу поза Китаєм.