Гончарук вимагає тотального перезавантаження ДФС

Про це сказав прем'єрміністр України Олексій Гончарук на пресбрифінгу за підсумками засідання Уряду 26 лютого 2020 року, передає БІЗНЕС.

“Поборовши корупцію на найвищому рівні ми зараз переходимо на наступний рівень, державні підприємства. Вчора з Головою ДФС домовилися за кілька тижнів змінити керівників обласних, регіональних підрозділів Державної фіскальної служби для боротьби з тіньовими схемами”, - сказав Гончарук.

Олексій Гончарук підкреслив, що очікує від нового керівництва ДФС докорінних змін в системі роботи служби.

Прем'єр також розповів, що уряд має чіткий план боротьби з тіньовими схемами, включаючи “обнал” грошей. “Будівельна сфера - одна з найбільш корумпованих. Це той випадок коли простіше звільнити всіх і перенабрати нових, чесних людей”, - сказав Олексій Гончарук.

Попри серйозний спротив старої системи, прем'єр пообіцяв продовжувати і посилювати боротьбу з корупцією до її повного знищення, включаючи корупцію в енергетиці. "Ми прийняли рішення про заміну менеджменту в компанії “Центренерго” і на трьох обленерго. Це прискорить підготовку цих підприємств до прозорої приватизації", - повідомив Олексій Гончарук.

Нагадаємо, торік Україна зазнала понад 1,4 млрд грн збитків через корупцію.