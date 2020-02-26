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27
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Україна на 5 років введе 50% мито на імпорт сталевої продукції із РФ

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Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вирішила ввести на п'ять років 50,09-відсоткове остаточне антидемпінгове мито на імпорт в Україну з РФ сталевого дроту крученого, тросів, канатів, без покриття або з оцинкованим покриттям із найбільшим розміром поперечного перерізу понад 3 мм (за винятком продукції з корозійностійкої сталі).

Про це повідомляється в газеті "Урядовий кур'єр", передає БІЗНЕС.

Рішення набуває чинності через 30 днів із моменту опублікування.

Відповідно до публікації, ініціатором розслідування, розпочатого в квітні минулого року, виступило ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сілур", частка якого в загальному обсязі виробництва цього товару в Україні перевищує 50%.

МКМТ встановила, що в 2018 році демпінгова маржа для виробників і експортерів із РФ становила 50,09%, а за 2016-2018 роки виробничі потужності "Стальканат-Сілур" зменшилися на 10,9%, обсяги зазначеного товару на внутрішньому ринку скоротилися на 1,9%, рівень зайнятості впав на 47,7%.

Раніше Мінекономіки зазначало, що в 2018 році суттєво (на 29%) зросли обсяги імпорту тросів і канатів із РФ в Україну, а частка імпорту з РФ у загальному імпорті тросів і канатів зросла на 58%.

"У Росії такі троси і канати, про які йдеться, виробляють декілька великих підприємств: "Северсталь-метиз", Бєлорєцький металургійний комбінат і Магнітогорський метизно-калібрувальний завод. Комісія вважає, що імпорт із РФ міг здійснюватися за демпінговими цінами.

Росія імпорт сталі мито