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Компанія Ericsson допоможе запустити 5G в Україні

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Мінцифи та компанія Ericsson домовились про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансофрмації у Facebook, пише  БІЗНЕС.

Зазначається, що меморандум 25 лютого підписали заступник міністра цифрової трансоформації Олександр Шелест та гендиректор Ericsson в Україні Ярослав Ніцак.

"Наразі Україна має всі шанси впроваджувати нові покоління мобільного зв’язку. Для цього Мінцифрі потрібно створити дорожню карту впровадження новітніх технологій", - йдеться у повідомленні.

Ericsson та Мінцифра будуть вивчати і застосовувати в Україні досвід інших країн, які на сьогоднішній день є світовими лідерами з розвитку телекомунікаційної індустрії, а саме Сполучених Штатів Америки, Південної Кореї та Китаю.

"Створюється спільна робоча група, яка працюватиме над технічною експертизою в галузі розвитку мобільного та фіксованого інтернету та забезпечить консультаційну та інформаційну підтримку міністерству з питань еволюції систем мобільного зв’язку, частотної стратегії та ліцензійної політики", - додали у відомстві.

Зазначається, що під час підписання меморандуму представники Ericsson поділилися інформацією та надали деякі рекомендації:

  • Спеціалісти рекомендують при побудові мереж 4G та 5G використовувати як низькі, так і високі діапазони частот. Це забезпечить безперервність з’єднання та гарантуватиме швидкість передачі даних;
  • Технології 5G можуть бути цікавими для побудови замкнених приватних мереж;
  • Систему сертифікації телекомунікаційного обладнання в Україні необхідно переглянути з огляду на європейські принципи.

Нагадаємо, Мінцифри запускає сайт для вимірювання швидкості інтернету.

Мінцифри 5G в Україні інтернет 5G