XХІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ» ВИЗНАЧИВ НАЙКРАЩІ КНИЖКИ 2019 РОКУ

21 лютого, саме у Міжнародний день рідної мови, у Колонній залі КМДА ХХІ Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» вшановував видавців кращих книжок 2019-го року.

Церемонія нагородження переможців відбулася за підтримки Департаменту культури КМДА й під патронатом Київського міського голови, який відкривав урочистості. У своєму привітальному слові Віталій КЛИЧКО наголосив на важливості розвитку бібліотечної справи і популяризації читання, а також підтвердив свій намір і надалі підтримувати книжковий напрямок у культурному розвитку столиці.

Вручення нагород і відзнак цього загальнонаціонального конкурсу стало важливою подією і зібрало у Колонному залі близько 500 запрошених, серед яких були представники уряду, ВРУ, ділових кіл, ЗМІ, відомих письменників, політологів громадських діячів, журналістів. Серед них Василь ШКЛЯР, Марія МАТІОС, Олександр АФОНІН, Володимир ГОРБУЛІН, Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ та багато інших популярних осіб.

Перед початком церемонії у прес-центрі КМДА відбулася прес-конференція, де обговорювалися гарячі й проблемні питання. Президент Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» Костянтин РОДИК поставив акцент на питанні, чи потрібен книжкам рейтинг. Бо книжки, носії мудрості, приходять до читача у вигляді товару, який має свої параметри і ціну. А рейтинг – інструмент захисту прав споживачів і оберігає їх від недобросовісної реклами, а також застерігає критиків від неадекватних суджень.

Директорка Департаменту культури КМДА Діана ПОПОВА, що опікується 139 бібліотеками Києва, розповіла про розвиток бібліотек міста і перетворення їх на сучасні бібліохаби. Таких у столиці вже п’ять. Цьогоріч у бюджеті міста на закупівлю книжок закладено 2,2 млн. грн. Серед закуплених книжок будуть видання з Короткого списку Рейтингу’2019.

Політолог, культуролог, багаторічний експерт «Книжки року» Олесь ДОНІЙ нагадав, що популяризація українських книжок і досі є справою волонтерів-ідеалістів, а не державних інституцій. Позитив у цьому один – вона не перетворилася на комерційну схему. Система «Книжки року» не піддалася жодному зовнішньому впливу. Питання в тому, чому усі культурологічні проєкти – справа одержимих ідеєю людей. Українське книговидання потребує підтримки держави, бо розглядати його потрібно як справу національної безпеки. А поки що її тримають ідеалісти.

Валерій АНАНЬЄВ, ветеран АТО і автор Книжки «Сліди на дорозі» (номінант), подякував рейтингу «Книжка року» за можливість бути поруч із поважними людьми, про яких раніше тільки чув: «Сьогодні у контексті війни і пропаганди, якою впливають на людей, цей рейтинг дуже важливий. Приклад – ситуація з видавництвами «Альпіна Паблішер» і «Якабу»… Це загрожує тим, хто працює на ринку за ідею і друкує книжки виключно українською мовою, приміром видавництво «Наш формат». Але, якщо в Україну зайде російське видавництво, і ті самі книжки друкуватиме російською мовою, то це значно погіршить ситуацію, і всі, хто працює на ринку з ідеєю, — «прогорять».

Найвищі нагороди отримали видавництва: «Наш формат» – «Видавничий імідж’2019» та «Родовід» – «Гран-прі’2019» за книжку Василя КОСІВА «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945—1989». Премією «Нонфікшн» нагороджені Діана КЛОЧКО за книжку «65 українських шедеврів. Визнані й неявні», а також Костянтин РОДИК за книжку «Сізіф ХХ. Книжка vs. Політика».

Про рейтинг:

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» — єдина в Україні книжкова відзнака, яка здійснює оцінювання книжок на базі видавничого асортименту, тоді як інші конкурси відзначають видання на основі поданих заявок. Експертна рада визначає кращі зразки вітчизняного видавничого асортименту поточного року в 7-ми номінаціях, які включають 23 підномінації, що відповідають основним секторам українського книжкового ринку. Окремою премією «НОНФІКШН» відзначаються вітчизняні автори за кращу книжку, яка висвітлює, інтерпретує та аналізує факти і явища суспільного життя, історії, природи або мистецтва. Наприкінці грудня 2019 року 72 експерти проаналізували 921 видання та виставили свої оцінки. Претендентами на найвищу відзнаку «Книжка року’2019» стали 10 видань, що набрали максимальну кількість балів.