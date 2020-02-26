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Рада може ухвалити закон про землю у березні – Тарас Качка

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У Кабміні не виключають, що закон про ринок землі Верховна Рада може прийняти вже у березні.

Про це у Вашингтоні на зустрічі з представниками американського бізнесу заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, передає БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно ринку землі, я думаю, що квітень - це дуже консервативний сценарій для прийняття закону", - зазначив урядовець на зустрічі, організованій Американсько-українською діловою радою.

Він заявив, що все залежатиме від швидкості роботи парламенту. "Народні обранці просуваються в достатньо швидкому темпі, а владна партія налаштована рішуче на те, аби закон був прийнятий без зайвих зволікань", – сказав Качка.

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Нагадаємо, Верховна Рада розпочала розгляд проєкту закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" у другому читанні 6 лютого. Він, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

земельна реформа Тарас Качка закон про землю