Британська компанія здійснила моніторинг українських гідроелектростанцій 

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт "Укргідроенерго".

Напередодні, з 11 до 20 лютого, моніторингова місія Інженера-Кредитора у складі британських та українських фахівців відвідала чотири філії Укргідроенерго - Київську, Канівську, Середньодніпровську та Дніпровську, а також українські заводи-виробники Турбоатом та Електроважмаш.

Метою місії стало ознайомлення з поточним станом реалізації контрактів за проєктом "Реабілітація гідроелектростанцій", збір об’єктивної інформації усіх аспектів реалізації проєкту з подальшим аналізом та наданням звіту, який включатиме рекомендації щодо покращення роботи під час втілення проєкту як з технічної точки зору, так і з

організаційної. Тож за результатами об’їзду на підсумковій нараді представники компанії «Mott Mac Donald» розповіли про перевірку та зробили свої перші висновки.

Пройшло 2 тижні як ми розпочали роботу. В рамках проєкту реконструкції ми відвідали 4 станції. На усіх станціях мали можливість поспілкуватися з керівництвом, співробітниками та представниками підрядних організацій. Завдання будь-якого відвідування об’єкту – це збір об’єктивної інформації по виконанню раніше визначеного плану. У об’ємі наших робіт не тільки вивчення контрактів. Важливий і інший аспект – визначити з якими технічними та організаційними проблемами зіштовхуються фахівці в реальності. Тут мова йде і про виробничу безпеку, і про охорону праці, і про охорону

довкілля, і про комунікацію», - зауважив на початку зустрічі керівник групи фахівців «Mott Mac Donald» та спеціаліст з гідроенергетики Фідель Арзола.

Надаючи оцінку за фактом аналізу британські фахівці зауважили, що всі учасники проєкту, як замовник - Укргідроенерго, так і підрядні організації мають складну та чітку організаційну структуру. Серед головних рекомендацій, які висловили консультанти, стали налагодження продуктивної комунікації, більш якісний і жорсткіший контроль за виконанням контрактів, акцентуючи на оптимізації робочого

процесу, структурованості роботи в складанні планів та графіків для ефективного виконання робіт на об’єктах та поліпшення процесу моніторингу. Також консультанти надали свої рекомендації щодо забезпечення безпеки виробництва та охорони праці на об’єктах. Під час наради учасники обговорили комплекс актуальних питань та визначили основні шляхи їх вирішення, зокрема щодо графіків реконструкції та поставки обладнання.

«Я вважаю, що залучення вашої компанії у проєкт «Реабілітація гідроелектростанцій» принесе користь і ефективність у нашу роботу з підрядними організаціями та пришвидшить вирішення низки нагальних питань, пов’язаних з реалізацією проєкту, - зауважив на зустрічі генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. - Укргідроенерго візьме до уваги усі надані рекомендації, зокрема і ті, що стосуються комунікації, контролю за виконанням проекту, уніфікації та актуалізації планів- графіків, виробничої безпеки та охорони довкілля. Водночас ми розуміємо і відповідальність щодо того, що маємо максимально вкластися у період дії займу, усвідомлюючи, що вже сьогодні виходимо за його межі. Відтак пропоную створити дорожню карту з урахуванням рекомендацій «Mott Mac Donald» щодо реалізації проєкту, аби вкластися у визначені терміни. Розуміючи, який компанія «Mott Mac Donald» має великий досвід у цьому питанні, впевнений, що наша співпраця принесе гарний результат».

Також під час наради представники підрядних організацій подякували британським фахівцям за уважність у вивченні їх діяльності та відзначили, що рекомендації, які вони отримали під час моніторингової місії є для них корисними та в подальшому українські фахівці максимально слідуватимуть їм, підкресливши, що ряд з порад вже почали впроваджувати у себе на підприємствах.

За результатами роботи моніторингової місії компанією «Mott Mac Donald» буде підготовано аналітичний звіт з рекомендаціями покращення роботи та порадами щодо подальшої реалізації проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій».