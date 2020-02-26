Керівник "Укренерго" йде з посади

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління "Укренерго". Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців. Як результат чотирьох років наших зусиль: значно зросла продуктивність праці, в рази збільшилася середня заробітна плата нашого персоналу і зараз вона майже вдвічі вища за середню по країні. Обсяги будівництва і модернізації магістральної мережі, кількість проєктів на стадії реалізації - найбільші за всю історію компанії. Аварійність в мережах - найнижча. Вже підписані угоди з міжнародними фінансовими організаціями забезпечать ще кілька років гарантованих джерел для інвестицій в подальше оновлення і будівництво. На прозорих і чесних процедурах закупівель зекономлені мільярди гривень. Висока довіра до наших процесів відома у всьому світі - на тендерах Укренерго наразі беруть учать представники десятків країн", – написав Ковальчук.

Він зазначив, що за реформи в "Укренерго" "доводилось важко боротися".

"Це була робота під надзвичайним тиском, в умовах постійних спроб дискредитації, бо контролю над оператором системи хочуть усі: кожен виробник, хоч державний, хоч приватний. Імпортери, експортери, інвестори в нові генеруючі потужності, великі промислові споживачі тощо.І щоб долати цей тиск потрібна підтримка і воля. Бажано від тих, хто безпосередньо відповідає за політику в електроенергетичній галузі", - написав Ковальчук.

За його словами, на рішення залишити посаду, зокрема, вплинула позиція Мінекоенерго, яка блокує роботу компанії, зокрема, її сертифікацію як незалежного оператора за європейськими стандартами.

"На жаль, впродовж тривалого часу робота "Укренерго" блокується діями або бездіяльністю цієї установи, аж до того, що ми змушені були захищати інтереси компанії в судовому порядку.Сертифікація "Укренерго" як незалежного оператора за європейськими стандартами (що є, зокрема, обов’язковою умовою до інтеграції в європейську енергомережу) безпідставно відтермінована на невизначений термін, бо необхідні зміни в законодавство так і не були ініційовані профільним міністерством, незважаючи на наші численні звернення", – наголосив він.

До моменту завершення конкурсу з відбору нового глави "Укренерго" виконувати обов'язки голови правління буде перший заступник голови правління Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в "Укренерго" попередили про нові обмеження у роботі електростанцій.