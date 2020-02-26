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"Дарниця" в 2019 році зберегла лідерство за кількістю проданих ліків

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Фармацевтична компанія "Дарниця" за підсумками 2019 року виробила й реалізувала 152,7 млн упаковок лікарських засобів, що складає 13,76% загальної кількості проданих в Україні ліків і майже вдвічі перевищує обсяги продажів найближчого конкурента.

Як повідомляє компанія, кожна сьома упаковка ліків в Україні випускається під логотипом "Дарниці", повідомляє БІЗНЕС.

Загальний обсяг роздрібного ринку лікарських засобів в Україні, за даними компанії Proxima Research, минулого року склав 1 109 732 упаковки і скоротився в порівнянні з показником 2018 року на 2,8%.

Крім "Дарниці" до Топ-10 входять ще вісім українських компаній, які сумарно забезпечують 49,3% виробництва фармацевтичної продукції в Україні.
У грошовому вираженні ринок збільшився на 15,22% — до 86 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280
найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" —  сім’я Загорій. Торік "Дарниця" провела ребрендинг й оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни відображають нові стратегічні цілі компанії, серед яких — діджиталізація, лідерство в сегменті складних генеричних препаратів і створення міжнародного фармацевтичного бренда.

Дарниця фармацевтика