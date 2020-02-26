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Україна збільшила експорт агропродукції на 14,3%

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Україна збільшила експорт сільгосппродукції та продукції харчової промисловості на 14,3% - у січні 2020 року на зовнішні ринки поставили продукції АПК та харчової промисловості на суму 2 млрд доларів.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов, передає БІЗНЕС.

"Із загального експорту товарів України частка продукції АПК та харчової промисловості становить 47,7%.

Основною часткою аграрного експорту є зернові культури та жири та олії; готові харчові жири; воски (48% і 22,9% від обсягу експорту продукції АПК та харчової промисловості відповідно)", - написав міністр.

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За його словами, лідером з країн, які найбільше імпортували українські зернові культури за звітний період, був Єгипет (44,4% від обсягу експорту пшениці, 15% від обсягу експорту кукурудзи).

"Соняшникову олію найбільше імпортували Індія (25,1% від загального обсягу експорту олії), Нідерланди (13,9%), Китай (13,9% відповідно).

На цей та наступні 3 роки за напрямком "підтримка та просування експорту" ми запланували виділити 455 млн грн. Це те, що ми робимо аби підтримати експортерів та підвищити наш експортний потенціал", - зазначив Милованов.

Нагадаємо, найбільше української продукції імпортує Китай.

 

експорт агросектор