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Світові ринки впали через поширення коронавірусу

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Фондові ринки 24 лютого впали у всьому світі через швидке поширення коронавірусу поза Китаєм.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 3,5%, показавши третє у своїй історії внутрішньоденне падіння на 1000 пунктів. Національні індекси напередодні слідували динаміці американських – європейський Stoxx Europe 600 впав на 3,8%, південнокорейський Kospi на 3,9%.

Індекс S&P 500 впав на 3,4%, що рівнозначно одномоментній втраті 927 млрд капіталізації. Ще сильніше падали технологічні активи – індекс Nasdaq втратив 3,7%, технологічний сектор індексу S&P – 4,2%.

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Захисні активи, навпаки, продовжили дорожчати – прибутковість 10-річних казначейських облігацій США наблизилася до рекордних мінімумів 2016 року, а ціна золота – до семирічних максимумів.

Котирування нафти Brent 24 лютого впали майже на 4%, але 25 лютого почали рости.

Мільярдери з топ-500 Bloomberg через зниження фондових індексів за день втратили 139 млрд доларів розрахункового стану. Найбільше втратили гендиректор LVMH Бернар Арно і засновник Amazon Джефф Безос – по 4,8 млрд доларів.

Нагадаємо у Білому домі заявили, що американська економіка не уникне наслідків коронавірусу.

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