Польська економіка випередила португальську, а українська – мароканську

Польща, через 30 років після падіння комунізму та початку ринкових реформ, за рівнем доходу на душу населення торік випередила ще одну країну Західної Європи - Португалію.

Як передає БІЗНЕС, про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані МВФ.

Рівень доходу на душу населення з урахуванням реальної купівельної спроможності національних валют 2019 року в Польщі склав $33 991, трохи більше, ніж у Португалії ($33 665). Грецію Польща обійшла ще чотири роки тому.

Газета зазначає, що за прогнозами МВФ, цьогоріч економіка Португалії розвиватиметься в темпі 1,6 відсотка проти 3,1 відсотка у випадку польської економіки.

Португалію, як і Польщу, випередила Угорщина. "Чехія ($38,8 тис.) наблизилася до рівня Італії ($40,4 тис.). Влада в Римі не змогла подолати економічну стагнацію протягом чотирьох десятиліть, тоді як чеська економіка розвивається досить стрімко. Однак більшим викликом країнам нашого регіону буде досягти рівня Іспанії ($41,6 тис.), яка (важливий знак) торік стала багатшою за Італію", - йдеться у матеріалі.

Росія ($29,6 тис.) опустилася нижче Греції ($30,2 тис.), а Білорусь ($20,6 тис.) вже виявилася біднішою за Мексику ($20,9 тис.). Україна ($9,7 тис.) ледве перевершує Марокко ($9,2 тис.).

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