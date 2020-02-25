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26
Ср., лют.
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Прибуток українських банків у січні зріс на 22%

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У січні 2020 року прибуток українських банків на 22% більший, ніж роком раніше – 6,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook, пише БІЗНЕС.

"Банківський сектор почав новий рік з високих показників. У січні 2020 року прибуток українських банків на 22% більший, ніж роком раніше – 6,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що основні фактори зростання прибутку - висока операційна ефективність та низькі відрахування у резерви. Доходи банків зросли на 12% до 22,6 млрд грн, тоді як витрати – на 8% до 16 млрд грн.

"Фактори зростання банківського прибутку: зростання чистих процентних доходів банків на 4% - до 7,3 млрд грн, зростання чистих комісійних доходів банків на 11% - до 3,5 млрд грн, позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу – 2,7 млрд грн, низький обсяг відрахувань банками в резерви – 1,3 млрд грн проти 1,8 млрд грн минулого року", - йдеться в повідомленні.

 Нагадаємо, НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниці.

Прибуток українських банків