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У квітні запустять е-кабінет надрокористувача

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Електронний кабінет надрокористувача запрацює у квітні, сервіс запускатимуть у два етапи.

Про це під час звіту за 2019 рік сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах, пише БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Ми віримо, що у електронному онлайн-режимі знаходиться майбутнє галузі, як і взагалі відносин держави та бізнесу. Ми працюємо над розширенням інфраструктури електронного кабінету надрокористувача. Розраховуємо, що він буде запущений у квітні", - зазначив Опімах.

На першому етапі надрокористувачі зможуть отримувати, продовжувати строк дії, переоформлювати спецдозволи, що буде інтегруватися з кадастровою картою України.

На другому етапі буде додано можливість подання звітів онлайн, відслідковування статусу документів, номінування ділянки на аукціон.

"Впровадження другого етапу заплановано на червень 2020 року", - додав Опімах.