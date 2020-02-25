В UBH General Trading підсумували участь Gulfood 2020

Компанія UBH General Trading (Дубай, ОАЕ), заснована українцями, підбила підсумки участі у виставці Gulfood 2020, яка проходила 16 — 20 лютого в місті Дубай.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу "Українського Бізнес Хабу в Арабському світі".

На стенді UBH General Trading свою продукцію презентували 5 українських компаній (3 очно та 2 заочно). Пік активності прийшовся на 2й та 3й дні виставки — тоді було проведено найбільше конструктивних переговорів.

"Загалом під час Gulfood 2020 наш стенд отримав 500 нових контактів та близько 120 реальних потенційних клієнтів. Це результат правильно сформованої стратегії та злагодженої роботи команди дубайського офісу", — розповів засновник проєкту "Український бізнес Хаб в Арабському світі" Святослав Дубина.

Gulfood — це не лише 5 виставкових днів. На цьому наголосив виконавчий директор UBH General Trading Костянтин Гарбуз.

"Близько місяця до виставки наша команда UBH General Trading активно готувала теплі зустрічі з потенційними клієнтами. У той час, коли частина команди презентувала продукцію партнерів на стенді, ми проводили переговори та вже підписували контракти. Серед нових компаній, з якими вдалося досягнути домовленостей — Union Coop, Sharjah Coop, Emirates Coop, Aswaaq, Marco Polo Hotel, Marco Polo Catering, FlyDubai", — розповів Костянтин Гарбуз.

Контакти, отримані на виставці, будуть опрацьовуватися і приведуть до нових контрактів, про які розповідатимемо на сторінках журналу “Бізнес”. По закінченню Gulfood, коли українські виробники повернулися до України, команда UBH General Trading залишилися в ОАЕ проводити подальші переговори, супроводжувати контракти, налагоджувати збут і продаж продукції з України, сприяти масштабуванню українського бізнесу на території ОАЕ та регіону MENA.