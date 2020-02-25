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26
Ср., лют.
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У Білому домі заявили, що американська економіка не уникне наслідків коронавірусу 

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У Білому домі очікують негативних наслідків для економіки США через масове поширення коронавірусу нової форми в Китаї та зупинки виробництва в цій країні.

Про це заявив в.о. директора економічної ради Білого дому Томас Філіпсон під час виступу на конференції для бізнесу США, повідомляє БІЗНЕС.

"Коронавірус, на мою думку – це, очевидно, реальна загроза. Ми поки не знаємо (якими можуть бути наслідки – ред.), але ми поки чекаємо", - заявив високопоставлений представник адміністрації Білого дому.

За його словами, це не означає, що Сполученим Штатам вдасться уникнути негативних наслідків від зупинення виробництва в Китаї. "Вони будуть", - наголосив Філіпсон.

Минулого тижня вперше конкретні прогнози щодо впливу коронавірусу на глобальну економіку оприлюднив МВФ. Директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва, зокрема, зазначила, що в кращому випадку, якщо поширення хвороби вдасться швидко обмежити, світова економіка втратить 0,1% від прогнозованого зростання.

Нагадаємо, коронавірус негативно вплинув на світові ринки сталі.

коронавірус білий дім