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26
Ср., лют.
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Грігола Катамадзе обрано віцепрезидентом Європейської асоціації платників податків

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Президента Асоціації платників податків України Грігола Катамадзе обрано віцепрезидентом Європейської асоціації платників податків.

Про це оголосив Генеральний секретар ЄАПП Майкл Єгер під час проведення Міжнародного бізнес- форуму LEVEL UP UKRAINE 2020 в Києві,  передає БІЗНЕС.

Іншими Віце-президентами є президенти національних асоціацій Швеції, Німеччини, Франції та Фінляндії. "В Україні дуже потужна Асоціація платників податків, і хто як не Грігол Катамадзе мав стати п’ятим віцепрезидентом Європейської Асоціації? Він буде продовжувати робити те що й в Україні, але вже на європейському рівні. Ми маємо подумати про те, як впроваджувати наші ідеї вільної ринкової економіки, зниження податків та зменшення бюрократії. Те, що працює в Європі, працює й в Україні та інших державах", - зазначив М.Єгер.

Також в рамках проведення Форуму Європейський Економічний Сенат та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» підписали Угоду про партнерство та співробітництво. Свої підписи у документі поставили ексвіцепрезидент Європейського Парламенту, Почесний член Європейського Парламенту, Президент ЄЕС Інго Фрідріх, СЕО Європейського Економічного Сенату Майкл Єгер та Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе. Документом передбачено партнерство та взаємодопомога у захисті прав та інтересів платників податків у економічній, правовій, соціальній та інших сферах, а також сприяння залученню внутрішніх та зарубіжних інвестицій в економіку України та підтримка нашої країни на шляху до реформ. Супроводжуватиме діяльність і захист прав та інтересів платників податків на національному та міжнародному рівнях спільна Міжнародна експертно-консультаційна Рада.

За словами Грігола Катамадзе, документ підписано на 5 років. «Це була ініціатива Європейського Економічного Сенату, щоб допомагати українським компаніям вести бізнес у Європі. В цій Угоді зазначено, що ЄЕС використовуватиме свої можливості та авторитет для підвищення престижу України, а також статусу українського підприємництва, як чесного бізнес-партнера у Європі та Європейських інституціях. Своєю чергою, ми на себе взяли відповідальність допомагати європейському бізнесу та потенційним інвесторам з Європи», - зазначив Катамадзе.

Нагадаємо, Міжнародний бізнес-форум LEVEL UP UKRAINE проводиться у Києві вже вчетверте, збираючи щороку близько 800 представників бізнесу з різних країн світу. Головна ідея цьогорічного форуму - принципи створення більшого. Форум виступає платформою для розвитку екосистеми, де влада, бізнес і суспільство розробляють умови, які призводять до реальних дій в Україні.