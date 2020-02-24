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Продажі житла Київміськбуду залишаються на високому рівні

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Зниження споживацького попиту на квартири Київміськбуду не спостерігаються – продажі залишаються на високому рівні.

Про це повідомив БІЗНЕСу Ігор Кушнір, голова правління – президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

"Ми запустили інформаційну кампанію, на деякі об’єкти зробили новорічний подарунок у вигляді додаткових знижок, – все це сприяло високим продажам. Тому початок 2020 р. більше відповідав стандартним продажам в період новорічних свят", – розповідає пан Кушнір.

Безперечно, негативного впливу на споживацький попит завдає відчутне зниження курсу долара. "Укріплення гривні, звичайно, вплинуло на зниження попиту, тому що заощадження українці, зазвичай, тримають у валюті, а "в мінус" ніхто продавати долари не хоче, – констатує пан Кушнір. – Але з часом ситуація виправилась, тому що одна справа коливання курсу валют, а інша – наявна пропозиція, яка закінчується".

Він також зазначив, що за кілька останніх місяців у Київміськбуду розкупили всі однокімнатні квартири у трьох ЖК і розібрали залишки у будинках, що вже  введені в експлуатацію. Там зробили вибірку по готовим квартирам, яка показала, що де-не-де у шести об’єктах залишилися в наявності кілька квартир. «Така ситуація побічно відповідає на питання, чи спостерігається перетік капіталу із первинного на вторинний ринок житла, – говорить пан Кушнір. – Тобто, перевага все-одно надається новому формату житла».

Що стосується основних трендів на поточний рік, то найбільшим попитом будуть користуватися житлові комплекси комфорт-класу, квартири з грамотно продуманими плануваннями, без довгих вузьких коридорів і “порожніх” просторів. В свою чергу, в Київміськбуді зазначили, що не планують переглядати концепції ЖК «Укрбуду» при їх добудові і, відповідно, знижувати класовість – від «комфорту» до "економ".

"У середині січня розпочалась інвентаризація об’єктів компанії Укрбуд, після чого буде оформлена відповідна юридична та технічна документація. За попередніми розрахунками, на це необхідно близько 6 місяців. Після цього з інвесторами Укрбуду будуть зв’язуватися наші менеджери", – розповів Ігор Кушнір.

Нагадаємо:

Київміськбуд Ігор Кушнір