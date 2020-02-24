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Милованов анонсував реформу АМКУ

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Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства планує реформувати Антимонопольний комітет України.

Про це в Facebook написав міністр економіки Тимофій Милованов, передає БІЗНЕС

За його словами, недостатня конкуренція є причиною застарілої економіки. "Якби в промисловості було більше конкуренції, то підприємства більше б інвестували в розвиток і модернізацію, щоб не програти в конкурентній боротьбі", – зазначив Милованов.

"І, навпаки, ті галузі, де багато конкуренції - наприклад, агро - розвиваються і мають найменший обсяг зношення основних засобів (35% в агро порівняно з 60% в середньому в країні). А це більше робочих місць і вищі зарплати", - написав він.

За його словами, на стан економіки прямо впливає діяльність АМКУ, тому конкуренційна реформа на часі.

У квітні 2020 року Мінекономіки разом із міжнародними партнерами планує провести спеціальний форум, на якому обговорять напрямки реформування Антимонопольного комітету та покращення його роботи.

АМКУ Тимофій Милованов