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Вт., лют.
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Київміськбуд прийняв два житлових комплекси компанії Укрбуд

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Холдингова компанія Київміськбуд прийняла перші два житлових комплекси компанії Укрбуд: Пектораль і Новомостицький.

Про це заявив президент Київміськбуду Ігор Кушнір у Facebook,  інформує БІЗНЕС.

"На них відновлені будівельні роботи та розпочато реалізацію вільної нерухомості. До 1 березня плануємо прийняти ще 4 об'єкти. Крім того, розпочато процедуру прийому ще 6 таких об'єктів. Таким чином, в активній фазі на сьогоднішній день знаходяться 12 із 24 заявлених об'єктів Укрбуду. І це всього за 2 місяці, хоча на початку компанія заявляла про терміни на півроку", — написав він.

Кушнір наголосив, що об'єкти приймаються в міру готовності документів і попросив не спекулювати на темі черговості прийому. "Де процес йде легше і швидше, будуть прийняті раніше. Де щось гальмується і затягується — трохи пізніше. Але будуть", — зазначив він.

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"Графіки по об'єктах і терміни введення будуть зрозумілі в міру прийому. Як тільки буде інформація — буду повідомляти", — додав глава Київміськбуду.

Нагадаємо:

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