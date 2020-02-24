Київміськбуд прийняв два житлових комплекси компанії Укрбуд

Холдингова компанія Київміськбуд прийняла перші два житлових комплекси компанії Укрбуд: Пектораль і Новомостицький.
Про це заявив президент Київміськбуду Ігор Кушнір у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"На них відновлені будівельні роботи та розпочато реалізацію вільної нерухомості. До 1 березня плануємо прийняти ще 4 об'єкти. Крім того, розпочато процедуру прийому ще 6 таких об'єктів. Таким чином, в активній фазі на сьогоднішній день знаходяться 12 із 24 заявлених об'єктів Укрбуду. І це всього за 2 місяці, хоча на початку компанія заявляла про терміни на півроку", — написав він.
Кушнір наголосив, що об'єкти приймаються в міру готовності документів і попросив не спекулювати на темі черговості прийому. "Де процес йде легше і швидше, будуть прийняті раніше. Де щось гальмується і затягується — трохи пізніше. Але будуть", — зазначив він.
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"Графіки по об'єктах і терміни введення будуть зрозумілі в міру прийому. Як тільки буде інформація — буду повідомляти", — додав глава Київміськбуду.
Нагадаємо:
- 13 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що столична компанія "Київміськбуд" добудує всі незавершені об'єкти "Укрбуду".
- До кінця січня 2020 року "Київміськбуд" планує ввести в експлуатацію п'ять житлових комплексів "Укрбуду": "Харківський", "Новомостицька", "Пектораль", "Сонячна Рів'єра" і "Гармонія".