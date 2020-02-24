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25
Вт., лют.
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Е-кабінет забудовника автоматично перевіряє інформацію з реєстру, яку внесли офлайн

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У Міністерстві цифрової трансформації України доопрацювали електронний кабінет забудовника.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ми доопрацювали кабінет і відтепер автоматично перепровіряємо інформацію з реєстру, яка вносилася шляхом отримання послуги офлайн. А дуже скоро всі послуги у будівництві стануть автоматичними та електронними", - написав він.

Федоров пояснив, що це зроблено для того, аби зменшити вплив корупції в сфері будівництва.

"Два місяці бандити, які роками заробляли мільярди гривень на хабарях та вже відчувають великі втрати від перших кроків цифровізації, намагаються обдурити та дискредитувати кабінет забудовника. І вони навіть вирішили, що їм це вдалося. Ми були готові до таких атак і уважно слідкували за ними", - уточнив міністр.

Нагадаємо, в е-кабінеті забудовника підприємці уже можуть поскаржитись на корупцію.

Міністерство цифрової трансформації Е-кабінет забудовника