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Милованов прогнозує зростання ВВП у 2020 році

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Міністерство економіки прогнозує, що у 2020 році зростання валового внутрішнього продукту України становитиме 3,7%.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі одного з телеканалів, інформує БІЗНЕС.

На його думку, цього року вітчизняна економіка продемонструє зростання, вище за минулорічне.

"Національний банк більш оптимістичний, він каже, що в першому кварталі буде 3-3,5%... А по року буде 3,5-3,7%, ми думаємо, що 3,7. Ми думаємо, що цей рік буде кращий за 2019-й, і ми відновимося", - сказав він.

Нагадаємо, для більш швидких темпів економічного зростання Кабмін планує залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій та увійти у топову групу по індексу людського капіталу.

ВВП України Тимофій Милованов