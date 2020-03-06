Корсети для хребта: як підібрати та носити

У процесі лікування різних захворювань хребта, корекції викривлень - сколіозу, кіфозу, лордозу і їх комбінацій, а також для запобігання цих патологій необхідна не тільки медикаментозна терапія, фізіотерапевтичні процедури та лікувальна гімнастика.

Ці процеси будуть проходити швидше та ефективне, якщо в комплексі будуть використовуватися спеціальні корсети для хребта, які забезпечують його правильне положення та зменшують навантаження під час руху та занять фізичною працею.

Види коректорів

Раніше корсет використовували виключно для корекції фігури та додання їй витончених форм - осина талія та високо підняті груди формувалися туго затягнутим корсетом, для виготовлення якого використовували китовий вус, дерев'яні та металеві вставки, що вкладаються в спеціальні кишені. Сьогодні корсет з метою формування фігури практично не використовується, у розумінні сучасної людини корсет - це еластичний виріб, посилений жорсткими ребрами, пластинами, стяжками та застібками, що використовується для корекції викривлень хребта та фіксації його відділів при різних захворюваннях і травмах.

Щоб правильно підібрати еластичний виріб, треба розібратися, які бувають корсети, і чим їх різновиди відрізняються один від одного.

Залежно від призначення корсети бувають 2-х видів:

- Коригувальні, для виправлення дефектів хребта, таких як сколіоз, кіфоз, лордоз та їх комбінації;

- Фіксуючі, що забезпечують жорстку або напівжорстку фіксацію відділів хребта, що необхідна в ході лікування травм або після операцій на хребті.

Одним із найважливіших критеріїв вибору корсета є його жорсткість:

- Напівжорсткі корсети, що забезпечують часткову фіксацію. Вони можуть використовуватися в процесі реабілітації, коли відбувається відновлення рухової функції;

- Жорсткі фіксатори, повністю знерухомлюють певну ділянку хребта. Вони необхідні на ранніх етапах реабілітації після травм і операцій;

- М'які еластичні вироби, які правильніше назвати бандажами. Вони необхідні для профілактики хвороб хребта, зняття надмірного навантаження під час активного руху або, навпаки, при постійній нерухомості, а також для зігрівання, наприклад, при радикуліті, коли рекомендовано лікування сухим теплом.

Залежно від того, в якому відділі розташовується патологія, яка потребує лікування або корекції, еластичні коректори бувають наступних видів:

Грудний корсет, що використовується при патологіях у грудному відділі, особливо на початкових стадіях - остеохондроз з гостро вираженими болями, сколіоз, кіфоз, кіфосколіоз, лордоз. Він не має прямого впливу на шийний відділ, але при його використанні можна коригувати та лікувати хвороби грудного та шийного відділів;

Грудопоперековий корсет, що покриває грудний і поперековий відділ, який може бути з додатковими наплічними лямками. Він ефективний при лікуванні таких патологій як остеохондропатія, остеопороз та інші;

Попереково-крижовий, повністю закриває поперековий і крижовий відділи. Він ефективний при грижах нижніх хребетних відділів, радикуліті, як в ході консервативної терапії, так і після операцій;

Поперековий корсет, що закриває нижній відділ грудини, поперек і верхній крижовий відділ;

Коректор-реклінатор, що складається з двох еластичних наплічних лямок. Його надягають таким чином, щоб точка перехрещення лямок була в області між лопатками. Ступінь натягу лямок регулюється так, щоб плечі були відведені назад, а плечова лінія вирівнялася.

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Як правильно вибрати

Як правильно вибрати корсет підкаже консультант ортосалону або лікар, який призначає носіння еластичного вироби.

На упаковці будь-якого корсета є розмірна таблиця, на яку треба орієнтуватися при виборі. Залежно від виду корсета треба зробити певні виміри - обхват талії, стегон, грудної клітки і порівняти отримані результати з даними таблиці.

Не можна купувати фіксатор менше або більше, ніж отримані розміри, так як великий корсет не чинитиме належної компресії, а маленький буде порушувати кровообіг і передавлювати м'язи, викликаючи судоми.

Найбільш правильним рішенням буде відвідування лікаря, який підбере корсет у залежності від ступеня порушення, розташування викривлення, віку хворого і можливих супутніх захворювань, а також підкаже, де купити якісний виріб. Самостійно можна купувати і носити коректор-реклінатор при перших ознаках сутулості. Особливо це стосується школярів, які багато часу проводять за письмовим столом і часто, сильно сутуляться. Використання реклінатор і ортопедичного крісла допоможуть уникнути порушень і сформувати правильну поставу.

Правила використання

Як носити корсет повинен визначити лікар, особливо в тому випадку, коли мова йде про напівжорсткі та жорсткі вироби. Якщо особливих вказівок немає, треба дотримуватися таких правил:

- Реклінатор найчастіше одягають під час занять за столом, особливо це стосується школярів молодших класів, у яких йде формування постави;

- Корсети починають носити з 15-20 хвилин в день, поступово (по 5-10 хвилин в день) цей час доводять до 6 годин на добу. На ніч корсет знімають, якщо немає інших показань лікаря;

- Надягають корсет у положенні стоячи з розправленими плечима. Перший раз корсет треба зафіксувати так, щоб він не чинив тиску на хребет. Ступінь натягу щодня збільшують на 0,5-1 см кожні 3-4 дні;

- Під корсет обов'язково надягають бавовняну тонку футболку.

Ціна корсета

Якщо Ви вирішили придбати корсет, то слід розуміти, що якісний еластичний виріб не може коштувати дешево. Вартість залежить від кількості та виду елементів жорсткості - ребра, пластини, нитки, від виду застібок - липучки типу «Velcro», гачки, шнурівка, від якості та складу тканини (% співвідношення еластану, бавовни та інших еластичних ниток), від виду корсета та фірми-виробника.