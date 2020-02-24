Зеленський ветував закон №1049 зі скандальною поправкою

Президент Володимир Зеленський скористався правом вето і повернув до Верховної Ради прийнятий 4 жовтня 2019 року закон №1049, який містить скандальну поправку №8 або так звану "маржу Холодова".
Як свідчать дані на сайті парламенту, президент повернув документ з пропозиціями 19 лютого (текст на сайті Верховної Ради поки відсутній), повідомляє БІЗНЕС.
У Міністерстві фінансів відзначають, що причиною повернення послужила поправка, яка за своєю суттю не пов'язана зі змістом законопроєкту. Поправка №8 стала відомою як "маржа Холодова" саме завдяки заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрію Холодову, якому ЗМІ приписують авторство поправки.
Мета закону ввести єдиний рахунок для сплати податків і зборів, що має вирішити багато технічних проблем при перерахуванні цих платежів, оптимізувати роботу податкових органів і спростить життя бізнесу, наголошують у Мінфіні.
При цьому внесена на комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики поправка стосувалася не єдиного рахунку, а націнки для оптових і роздрібних структур, які здійснюють продаж сигарет.
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У Мінфіні нагадують, що ця поправка викликала обурення виробників тютюнової галузі та навіть припинення виробництва на декількох фабриках.
"В результаті недовиконання плану зі збору акцизного податку склало близько 3 млрд грн. Тобто затримка дуже потрібного бізнесу законопроєкту через поправку - це не тільки втрата часу, але і збитки для всієї країни", - відзначають в Мінфіні.
Кабмін запропонував президенту ветувати законопроєкт №1049. "Сподіваємося, що Верховна Рада незабаром проголосує текст без редагування і буде дано старт впровадженню єдиного рахунку", - впевнені в Мінфіні.
Нагадаємо:
- 3 жовтня 2019 року Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики поспішно підтримав внесену до законопроєкту №1049 поправку №8, яка не пов’язана із темою документу і фактично позбавляє підприємства тютюнової галузі права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби, а також вводить примусовий порядок розподілу доходів від реалізації тютюнових виробів між учасниками ринку.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 у другому читанні та в цілому.
- 4 жовтня Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом вилучити із законопроєкту №1049 "тютюнову" правку. Також з відповідним зверненням до президента звернулася ЄБА.
- 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
- 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з найбільшими тютюновими компаніями скандальну поправку. Вже згодом тютюновиробники заявили про відновлення виробництва.
- 12 грудня уряд підписав меморандум з тютюновиробниками, в якому закріплені правила чесної гри.