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Зеленський ветував закон №1049 зі скандальною поправкою

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Президент Володимир Зеленський скористався правом вето і повернув до Верховної Ради прийнятий 4 жовтня 2019 року закон №1049, який містить скандальну поправку №8 або так звану "маржу Холодова".

Як свідчать дані на сайті парламенту, президент повернув документ з пропозиціями 19 лютого (текст на сайті Верховної Ради поки відсутній),  повідомляє БІЗНЕС.

У Міністерстві фінансів відзначають, що причиною повернення послужила поправка, яка за своєю суттю не пов'язана зі змістом законопроєкту. Поправка №8 стала відомою як "маржа Холодова" саме завдяки заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрію Холодову, якому ЗМІ приписують авторство поправки.

Мета закону ввести єдиний рахунок для сплати податків і зборів, що має вирішити багато технічних проблем при перерахуванні цих платежів, оптимізувати роботу податкових органів і спростить життя бізнесу, наголошують у Мінфіні.

При цьому внесена на комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики поправка стосувалася не єдиного рахунку, а націнки для оптових і роздрібних структур, які здійснюють продаж сигарет.

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У Мінфіні нагадують, що ця поправка викликала обурення виробників тютюнової галузі та навіть припинення виробництва на декількох фабриках.

"В результаті недовиконання плану зі збору акцизного податку склало близько 3 млрд грн. Тобто затримка дуже потрібного бізнесу законопроєкту через поправку - це не тільки втрата часу, але і збитки для всієї країни", - відзначають в Мінфіні.

Кабмін запропонував президенту ветувати законопроєкт №1049. "Сподіваємося, що Верховна Рада незабаром проголосує текст без редагування і буде дано старт впровадженню єдиного рахунку", - впевнені в Мінфіні.

 Нагадаємо:

Володимир Зеленський вето тютюнова поправка